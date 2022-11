Perugia, maxi sgombero allo stabile ex Gesenu: tunisino si arrampica sul tetto e minaccia di buttarsi giù

A.A. 15 novembre 2022 a

Nuovo maxi sgombero allo stabile ex Gesenu di Fontivegge, dopo le segnalazioni della presenza di abusivi reiterate in queste pagine. Sei denunciati e due espulsi il bilancio dell’operazione condotta dalla questura di Perugia con la polizia locale in ausilio. All’interno dell’edificio – il cui accesso ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco – gli operatori hanno trovato giacigli di fortuna, oggetti utilizzati per il consumo di stupefacenti e diversi rifiuti. C’erano sei persone – due donne e quattro uomini – dei quali cinque sono risultati essere stranieri e una italiana.

Subito dopo l’irruzione un tunisino 40enne ha tentato di eludere il controllo, provando inizialmente a fuggire e poi arrampicandosi sul cornicione, minacciando di buttarsi giù. Solo l’intervento di mediazione degli operatori ha convinto l’uomo a scendere evitando il peggio. A carico del 40enne pendeva un rintraccio per notifica di alcuni atti, tra cui un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa in sostituzione di una precedente misura ripetutamente violata. "Gli operatori hanno quindi accompagnato gli altri stranieri in questura per ulteriori accertamenti da parte dell’ufficio Immigrazione circa la loro posizione sul territorio nazionale. Al termine delle attività di rito, nei confronti di un uomo e di una donna, risultati irregolari sul territorio nazionale, sono stati avviate le procedure amministrative per l’espulsione dallo Stato", informa la questura.

Tutte le persone trovate all’interno dell’edificio sono state denunciate per il reato di invasione di terreni ed edifici. L’assessore alla sicurezza Luca Merli sottolinea l’importanza dell’intervento, ennesimo, a Fontivegge. “ Questura di Perugia e polizia locale - nucleo decoro e sicurezza Fontivegge - scrive Merli - all’alba sono entrati nell’immobile di via Oddi Sforza occupato da alcune persone abusivamente. Alle operazioni erano presenti rapprenderesti della proprietà che hanno immediatamente provveduto, su nostra richiesta, alla chiusura perimetrale della struttura e organizzato per i prossimi gironi la santificazione e pulizia degli interni. C’è ancora molto da fare”. C’è chi segnala che le reti termosaldate per non fare entrare altri abusivi (non è il primo sgombero) non sono stati installati lungo il muro dove c’è un ciliegio che permette di arrampicarsi ed entrare nel complesso immobiliare.

