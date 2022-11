Umbria: Spoleto, si discute sul futuro di piazza della Vittoria

Filippo Partenzi 16 novembre 2022 a

Quasi tutto pronto per la rivoluzione in piazza della Vittoria a Spoleto. I lavori, annunciati per la prima volta nel 2016 ed assegnati di recente alla ditta Impresa Vichi Angelo srl con sede a Castiglione del Lago per un importo complessivo di oltre 420 mila euro, scatteranno “entro la prima metà di dicembre” del 2022. Ad annunciarlo è stato il Comune intenzionato a ripensare totalmente (utilizzando i fondi ricevuti dalla Regione nell’ambito di Agenda Urbana) la circolazione nell’area, al fine di renderla più sicura per i pedoni. All’apertura del cantiere, e al conseguente restyling di uno dei principali punti di accesso al centro storico, manca poco: da qui la decisione del Municipio di organizzare un incontro pubblico insieme ai commercianti, in modo tale da “condividere le tempistiche degli interventi e le modifiche alla viabilità che entreranno in vigore prima del periodo natalizio”.

L’assemblea in questione si terrà il 16 novembre alle ore 21 al complesso monumentale di San Nicolò e vedrà la partecipazione del sindaco Andrea Sisti, dell’assessore Manuela Albertella, del comandante della polizia municipale Massimo Coccetta, il dirigente Francesco Zepparelli ed i tecnici. La riunione, inoltre, costituirà l’occasione per definire nella maniera più condivisa possibile l’organizzazione del transito e della sosta delle vetture in piazza Garibaldi nonché dell’ingresso delle stesse dal tratto posto accanto alla chiesa di San Gregorio Maggiore.

Il “pacchetto”, ideato dall’Ente, prevede: la creazione di una rotatoria, l’installazione di un sistema di illuminazione pubblica a basso consumo e soprattutto la pedonalizzazione del primo arco di accesso in piazza Garibaldi. Il passaggio delle auto, stando così le cose, sarà consentito soltanto attraverso il secondo. I lavori in questione, che si concluderanno in primavera (la ditta ha 150 giorni di tempo per portarli a termine), permetteranno di eliminare tutte le criticità quotidianamente segnalate dai cittadini. “L’assetto attuale - spiega l’Ente - è caratterizzato da una generale confusione data dalla presenza di punti di conflitto, dalla carenza di canalizzazione per alcune direttrici e da interferenze tra flussi veicolari e pedonali. Oggi circolazione viaria e sosta occupano la gran parte degli spazi delle piazze Vittoria e Garibaldi, con numerose interferenze con i corridoi pedonali individuati in modo diffuso nell’area, anche a causa della distribuzione delle fermate del Trasposto pubblico locale su gomma. L’organizzazione del comparto, inoltre, incentiva i fenomeni di ‘stop&go’, con consistenti ricadute nell’ambito circostante sia in termini di qualità dell’aria che di congestione”. A sei anni dall’annuncio, il progetto sta finalmente per concretizzarsi.

