Umbria, pressione fiscale da record nel 2022: 12 mila euro l'anno per ogni abitante della regione

Dodicimila euro a testa. Per ogni residente nel cuore verde. Dal neonato all’ultraottantenne. E’ quanto pesa la pressione fiscale in Umbria con l’aumento dell’inflazione. La Cgia di Mestre ha calcolato - su dati del ministero - che nel 2022 è al 43,8%. Intendendo la pressione fiscale rapporto tra le entrate dalle tasse e il Pil. E’ il record dal 1995. In Umbria questo si traduce in una pressione pari a 10 miliardi 370 milioni e 970 mila euro.

Il calcolo, verificato con la direzione economica della Regione, è effettuato a partire dal Pil regionale del 2020 (21.340 milioni di euro) e le stime Prometeia di crescita che nel 2021 sono state del 7,9% e nel 2022 del 3,1%. Quindi la stima del Pil per l’anno in corso è di 23.739,66 milioni di euro. Applicando il 43,8% si ricava una pressione fiscale di 10.397.97 milioni di euro. Diviso 856 mila abitanti, ecco i dodicimila euro a testa. L’ufficio studi della Cgia segnala che il record storico della pressione fiscale raggiunto quest’anno, comunque, non è riconducibile ad un aumento tout court della tassazione su famiglie e imprese, ma dall’interazione di tre aspetti congiunturali distinti.

“Il primo - scrive Cgia - da un forte aumento dell’inflazione, che ha fatto salire le imposte indirette; il secondo dal miglioramento economico e occupazionale avvenuto nella prima parte dell’anno, che ha favorito la crescita delle imposte dirette e il terzo dall’introduzione nel biennio 2020-2021 di molte proroghe e sospensioni dei versamenti tributari, agevolazioni che sono state cancellate per il 2022”. Va altresì considerato che a partire da marzo di quest’anno le famiglie italiane percepiscono l’assegno unico. Se le detrazioni riducevano l’Irpef da versare al fisco, la loro abolizione ha incrementato il gettito fiscale complessivo annuo di circa 8,2 miliardi di euro.

