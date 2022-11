Perugia, maxi rissa a San Sisto con lancio di bottiglie e spray al peperoncino

Alessandro Antonini 16 novembre 2022 a

Una maxi rissa è scoppiata lunedì sera in via Pergolesi a San Sisto.

Bottigliate e anche spray al peperoncino utilizzati come arma.

Sono intervenuti carabinieri, polizia e guardia di finanza, su chiamata di alcuni residenti.

Non risultano denunce o referti medici, ma i testimoni raccontano di un uomo ferito a una gamba. Gli inquirenti stanno vagliando le videocamere della zona e stanno sentendo i testimoni. L’informativa di reato è stata trasmessa alla Procura della Repubblica.

Prima la lite fra due stranieri, proprio davanti al bar Pergolesi. “Non ci siamo accorti di niente fino a quando abbiamo visto delle persone correre verso il parchetto qui dietro”, spiega la titolare dell’esercizio pubblico. Che però parla di un lancio di bottiglie. Da qui la rissa, con più persone, tra cui anche un italiano, stando alle risultanze emerse nelle prime fasi dell’inchiesta. Durante la colluttazione sarebbero stati utilizzati anche flaconi di spray al peperoncino utilizzati per accecare gli avversari. Un particolare non smentito dai testimoni. I carabinieri di Castel del Piano, che stanno lavorando per ricostruire tutta la dinamica e procedere con eventuali denunce, hanno messo in fila i racconti dei testimoni oculari e li confronteranno con le immagini estrapolate dalle telecamere di sorveglianza. Stando a quanto risulta al Corriere dell’Umbria, un altro testimone ha raccontato di aver visto un soggetto arrivare con una pistola dopo la prima colluttazione.

Non è chiaro se la rissa sia nata per futili motivi o se dietro allo scontro ci sia una resa dei conti.



Non è l’unico episodio violento che si è verificato a San Sisto negli ultimi giorni. Davanti a un altro locale, a poche centinaia di metri di distanza, alla fine di ottobre.

In quel caso un venticinquenne è stato colpito con una lama alla mano e al torace. Lo dice il referto. In questo caso c’è stato bisogno del pronto soccorso. Il paziente medicato “per trauma toracico da arma bianca” mostra “un primo foro di ingresso all'altezza della dell'arco medio posteriore dell'ottava e nona costola sinistra, con minima soffusione dei tessuti molli”e “un secondo piccolo foro d'ingresso in sede più caudale a livello della parete toracica laterale”, è scritto nel referto. Per fortuna danni non gravi, giudicati guaribili in 15 giorni.

