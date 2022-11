Mario e Andrea Giuliacci all'Osservatorio meteo sismico di Casalina

16 novembre 2022 a

Non solo scienziati esperti nel loro campo ma anche volti noti della televisione. I meteorologi Mario e Andrea Giuliacci sono stati in visita all’Osservatorio meteo sismico nella sede dell’Associazione nazionale carabinieri dell’Umbria a Casalina, frazione di Deruta. Il sindaco Michele Toniaccini, il vicesindaco Cristina Canuti e il presidente dell’Anc, Fabrizio Casini, hanno accolto i due famosi meteorologi nella sede in cui è attivo l’Osservatorio meteo sismico.

“Ho scoperto un posto affascinante, ricco di storia – ha sostenuto Andrea Giuliacci - ma anche con un contenuto scientifico notevole. Una struttura come questa merita di essere conosciuta a livello nazionale, perché consente di fare prevenzione attiva e studio meteorologico e sismico”. Il sindaco Toniaccini si è detto “onorato di questa visita e di aver conosciuto due persone straordinarie”.

Li ha poi invitati a tornare a Deruta, a visitare il Museo regionale della ceramica e, alla figlia di Andrea, Anna Gaia, a fare un’esperienza laboratoriale in una delle botteghe artistiche di Deruta. Il presidente Anc ha ringraziato Mario e Andrea Giuliacci per la visita e ha ricordato che “la sede dell’Anc nel castello di Casalina è frutto della collaborazione intrapresa con il Comune e della lungimiranza del sindaco che ha colto le potenzialità di questa struttura”.

Presenti anche i volontari dell’Anc e, per La Rosa dell’Umbria, Massimo Fortunelli.



