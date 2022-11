Gubbio, eventi natalizi fanno cambiare la viabilità

Euro Grilli 16 novembre 2022 a

Punta a raggiungere le 40 mila presenze “ChristmasLand-Gubbio è Natale” (lo scorso anno sono state oltre 37mila i visitatori), giunto alla sua quarta edizione che aprirà i battenti sabato 19 novembre. La proposta natalizia tutta eugubina si protrarrà fino all’8 gennaio e permetterà di vivere un’esperienza unica all’interno del Museo delle Arti e Mestieri di Palazzo Beni a San Martino, immersi nella magica atmosfera del Natale.

Il tutto ai piedi dell’Albero di Natale più Grande del Mondo che sarà acceso mercoledì 7 dicembre. Intanto l’arrivo sabato in Piazza Quaranta Martiri della grande Ruota Panoramica, che resterà in città per tutto il periodo delle festività di Natale e dell’Epifania (l’albero più grande del mondo che sarà acceso il 7 dicembre resterà fino all’8 gennaio), comporterà una serie di modifiche alla circolazione, fino alle ore 21 del 15 gennaio del 2023.

Eccole nel dettaglio: è istituito il divieto di transito in Piazza Quaranta Martiri a partire da Largo di Porta Marmorea per gli autobus ad eccezione del servizio urbano (linea A e B) e del servizio navetta-centro storico, che sono autorizzati alla fermata in prossimità delle Logge dei Tiratori e a transitare in uscita percorrendo l’anello di Piazza Quaranta Martiri (i grandi giardini pubblici).

C’è divieto di sosta con rimozione all’interno del parcheggio di Via Beniamino Ubaldi, limitrofo a Piazzale Martiri Umbri della Resistenza, ad eccezione degli autobus del servizio di linea extraurbana che lì effettueranno il capolinea (verrà installata, come negli anni scorsi, una struttura temporanea adibita per gli utenti a riparo dagli agenti atmosferici).

E’ inoltre stato stabilito il doppio senso di circolazione, attraverso apposita segnaletica, in Piazza Quaranta Martiri, area adiacente il parcheggio a pagamento che si trova dietro all’edicola, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via della Repubblica e l’area riservata ai taxi adiacente la Chiesa di San Francesco fino alle ore 21 del 15 gennaio 2023.

Verrà creato un senso rotatorio, attraverso apposita segnaletica, in Piazza Quaranta Martiri, all’intersezione tra via della Repubblica e piazza Quaranta Martiri, fino alle ore 21 del 15 gennaio.

