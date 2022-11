Il Collegio torna stasera in tv, martedì 15 novembre. Le anticipazioni

15 novembre 2022 a

E' una serata importante per la settima edizione de Il Collegio, oggi martedì 15 novembre. Dalle ore 21.20 su Rai 2, una puntata dalle emozioni forti. Dopo le dure parole del preside, qualche studente si arrenderà e deciderà di non seguire più le regole, causando lacrime amare per chi gli è vicino. La serata propone anche una lezione sulla disfatta di Caporetto. Verrà organizzata inoltre una sfida di calcio tra docenti e collegiali sulla scia dell'astro nascente del calcio mondiale, il giovane brasiliano Pelè. La settima edizione de Il Collegio è ambientata nel 1960.

