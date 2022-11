Assisi, trovato con droga e contanti: denunciato

15 novembre 2022 a

Gli agenti del commissariato di Assisi, durante gli ordinari servizi di controllo del territorio a Santa Maria degli Angeli, hanno fermato e sottoposto a controllo due giovani che avevano attirato la loro attenzione per alcuni atteggiamenti sospetti. Alla richiesta di esibire i documenti, uno dei due ragazzi – successivamente identificato come un cittadino italiano, classe 2004 – ha iniziato a tergiversare con la scusa di dover parlare al telefono. Dopo aver consegnato agli agenti un blocchetto degli assegni – poi risultato oggetto di furto – si è dato repentinamente alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

A quel punto, gli agenti hanno identificato l’altro giovane – un cittadino straniero, classe 1996 – con alcuni precedenti in materia di sostanze stupefacenti. Sottoposto a perquisizione, personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di un borsello asportato all’interno di un esercizio commerciale della zona. Rinvenuti anche alcuni involucri in cellophane contenenti cocaina; tre blocchetti di assegni e denaro contante pari a 700 euro dei quali non è stato in grado di fornire una motivazione plausibile.

Per questi motivi, al termine degli accertamenti di rito, il 26enne è stato denunciato per il reato di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio e ricettazione. Gli assegni, il denaro e lo stupefacente, invece, sono stati sottoposti a sequestro.

Il 18enne datosi alla fuga, invece, è stato denunciato per il reato di ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità.

