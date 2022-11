Terni, dottoressa si ritrova con lo stipendio interamente pignorato per un debito col fisco

Simona Maggi 15 novembre 2022 a

Non percepisce più lo stipendio che le viene pignorato per intero da due mesi dall'Agenzia delle entrate-riscossione, per un debito di oltre 157mila euro. E’ quanto accade ad una dottoressa straniera, laureatasi a Terni, che dall'oggi al domani si è trovata senza le spettanze per il lavoro prestato all'azienda sanitaria di Ferrara, della quale oggi è dipendente.

La legge dice che lo stipendio può essere pignorato, ma non in toto, nella misura di un quinto, disposizione che però sembra proprio non essere stata applicata nei confronti di questa professionista, rimasta molto legata alla città dell’acciaio proprio per la laurea conseguita nel polo universitario ternano.

“Sono una libera professionista – spiega la dottoressa al Corriere – e quando ho visto che non mi era stato versato lo stipendio ho chiesto all'ufficio amministrativo. Mi è stato risposto che l'Agenzia di riscossione si era rivolta a loro, in quanto datore di lavoro, inviando un atto di pignoramento dei crediti verso terzi. Quindi mi sono ritrovata senza lo stipendio e per far fronte alle spese ho dovuto attingere ad alcuni risparmi che avevo”.

Una situazione difficile perché la dottoressa ha tre figli di nascita afghana che ha adottato dopo che i genitori di questi bimbi sono stati uccisi dai talebani.

“Tutto è iniziato qualche anno fa, esattamente nel 2009 – continua la professionista – quando mi sono trasferita a Londra per svolgere la libera professione. E in quel periodo nella casa in Umbria è arrivata la prima notifica che nessuno mi ha mai consegnato. Tutto questo l'ho scoperto ora quando mi sono informata e ho scoperto di avere questo debito”.

Di fatto il medico in questi 4 anni, che vanno dal 2008 al 2011, non ha fatto alcuna dichiarazione dei redditi e quindi da lì è iniziato l'iter da parte dell'Agenzia delle entrate.

“Da qui è iniziato tutto – conclude – e quando l'ho saputo ho cercato una soluzione in base alle mie possibilità, ma non sono riuscita a risolvere. Ora ho lo stipendio pignorato, tre figli da mantenere, l'affitto da pagare e le bollette. Non so proprio come fare per andare avanti e chiedo solo di capire come si può fare per risolvere il problema”.

Dall'altra parte l'Agenzia delle entrate dice che ha inviato una serie di atti al medico dal 2009 al 2013 a cui non è riuscita a far fronte. Poi a marzo di quest'anno 2022 l'ente ha inviati una notifica di avviso di mora/intimazione di cui la professionista ne è venuta a conoscenza di questa lettera di pignoramento dello stipendio soltanto venerdì scorso, 11 novembre 2022, . Disperata la dottoressa ha inviato una lettera al responsabile del procedimento chiedendo lo “sblocco immediato della somma”.

La stessa lettera è stata inviata anche a Giorgia Meloni, Matteo Salvini e ad alcuni organi di informazione. Ora aspetta una risposta per cercare di risolvere la difficile situazione in cui si trova.

