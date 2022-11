Terni. Ast, Arvedi concede ai dipendenti 300 euro per pagare bollette e servizi

15 novembre 2022 a

Buone notizie per i dipendenti dell’Ast di Terni. Il cavalier Giovanni Arvedi, infatti, ha disposto, da martedì 15 novembre 2022 il riconoscimento di crediti welfare del valore di 300 euro esenti da tassazione fiscale, quale aiuto alle spese delle famiglie di tutti i lavoratori.

Si tratta di benefit utilizzabili in un paniere di beni e servizi nel quale vi sono, ad esempio, corsi di lingua, di formazione, borse di studio per i figli, polizze sanitarie, abbonamenti per i mezzi pubblici, abbonamenti al cinema e ai teatri, viaggi, palestre, ma anche rimborso bollette per acqua, luce, gas e buoni carburante.

In una lettera inviata ai dipendenti il cavaliere di Cremona sottolinea che l’importo sarà fruibile sino al 10 dicembre 2022 per acquistare flexible benefit da scegliere tra tutti quelli disponibili. In caso di mancato utilizzo il 10 dicembre 2022 i crediti welfare saranno destinati al fondo di previdenza complementare al quale si è eventualmente iscritti.

Nelle settimane scorse il gruppo Arvedi aveva deciso di triplicare gli importi per le borse di studio e i buoni libri per i figli dei dipendenti, mentre tre mesi fa di erogare 250 euro, quale premio di risultato economico conseguito dopo cinque mesi dall’acquisizione di Ast, avvenuta a febbraio 2022.

Grande soddisfazione viene espressa anche dalla rappresentanza sindacale unitaria dello stabilimento. “In seguito alle richieste sindacali dovute essenzialmente alla difficoltà generali che stanno passando lavoratori e famiglie, nella giornata odierna (13 novembre 2022 ndr) la direzione del personale ci ha informati che il presidente Arvedi ha disposto per i lavoratori quale aiuto alle spese, l’erogazione di crediti welfare del valore di 300 euro”.

Il sindacato apprezza la disponibilità “segno che anche l’azienda riconosce l’attuale periodo di problematica che tutti stiamo attraversando”. Intanto per venerdì 18 novembre 2022 è prevista la riapertura del tavolo tra parti sociali e management di Ast per il premio di risultato.

