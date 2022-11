Umbria, Natale porterà 5 mila assunzioni: cuochi, camerieri e commessi

Sabrina Busiri Vici 15 novembre 2022 a

Sono 4.810 le assunzioni previste in Umbria per rispondere alle necessità del periodo di Natale su un totale di 14.300 entrate nel mondo del lavoro stimate da novembre a gennaio secondo quanto emerge dal Sistema Informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere in collaborazione con Anpal. Commessi, cuochi, camerieri ma anche fattorini, corrieri, addetti all’accoglienza, ristoratori sono le professioni tradizionalmente più richieste in questo periodo, un momento di svolta dell’economia pur in un anno di austerità.

Le professioni ora più richieste sono, ovviamente, quelle nel settore della ristorazione e del turismo: 1.650 fra cuochi, camerieri e altre professioni. In particolare, c’è grande domanda di camerieri di sala. Sono 1.070 poi i commessi ricercati nei negozi e negli esercizi all’ingrosso. Serve, inoltre, personale anche nel settore della grande distribuzione, sempre commessi: 380 è il numero delle entrate previste per il prossimo periodo natalizio. Alla voce personale non qualificato nella logistica, facchini e corrieri servono 650 unità e nei servizi di pulizia 1.060.

Contratti per lo più a tempo determinato, a carattere stagionale.

Il reperimento del personale nel settore dei servizi, sempre secondo i dati Excelsior, mostra difficoltà fra il 30-40% dei casi per ridotto numero di candidati e fra il 10-15% per inadeguatezza rispetto al profilo ricercato.

Su questo aspetto in particolare punta il dito il presidente di Federmoda Umbria, Calo Petrini: “A mancare è soprattutto il personale qualificato - dice -. Oggi il profilo di commessa all’interno di un negozio di abbigliamento è profondamente cambiato, cerchiamo personale che sappia operare anche nell’ambiente social e delle vendite online perciò serve una formazione adeguata che spesso manca specialmente nella fascia d’età più avanzata con maggiore esperienza sul campo ma minor capacità di muoversi nel digitale. Nel periodo natalizio - aggiunge Petrini -, si potenzia il personale dal mese di dicembre a gennaio, comprendendo anche il periodo dei saldi”. In particolare sono 510 i commessi di negozio cercati in questo trimestre; mentre 210 domande sono indirizzate verso gli assistenti di vendita

Per quanto riguarda il quadro generale: su un totale di 19.680 imprese con dipendenti in Umbria, il 14,4% di queste prevede entrate di personale. Andando settore per settore si evince che il Commercio assorbirà 2.280 entrate (22,5%); il Turismo 2.060 (13,9%); il Manifatturiero 3.950 (23,2%); mentre 1.550 (8,3%) l’ambito delle Costruzioni e alla voce altro servizi sono previste 4.470 (32,6%) assunzioni (da tecnici informatici alle estetiste fino agli autisti). Il 77% delle assunzioni nel trimestre in corso è previsto nella provincia di Perugia e il 23% in quella di Terni.

Servizi a parte, altra voce di personale con maggiori richieste nel trimestre è quella de gli operai specializzati nell’edilizia e nel settore della manutenzione: 1.220 entrate previste. E, infine, nel settore della manutenzione sono 1.220 le richieste.

