Umbria: Spoleto, metà dei lavoratori della ex Novelli rischia il posto

15 novembre 2022 a

a

a

Si rischia di assistere a un ulteriore dimezzamento della forza lavoro occupata alla ex Novelli a Spoleto,,precisamente nel ramo uova per il quale, il 21 settembre scorso, è stata presentata un’offerta di acquisto dal valore di 5,5 milioni di euro formalmente depositata dalla Tartufi e Funghi di Gianluca Fondacci. Per mercoledì 16 novembre, infatti, sono già in programma le assemblee dei lavoratori, che attendono di riscuotere diversi stipendi arretrati, ma intanto si apprende che, a dispetto delle rassicurazioni sul mantenimento dei livelli occupazionali, la nuova potenziale proprietà ha annunciato ieri ai sindacalisti come per l’avvio del progetto industriale siano sufficienti 55 lavoratori a fronte dei cento dipendenti che tuttora si contano tra Alimentitaliani e Fattorie Novelli. La forza lavoro necessaria al nuovo progetto industriale, in base a quanto emerso, sarebbe stata definita rapportando le ore complessive che nell'ultimo mese i dipendenti hanno lavorato nel sito con le 168 ore che ogni addetto è chiamato contrattualmente a prestare mensilmente all’azienda, quindi senza prevedere piani ferie, malattie e permessi consentiti dalla legge 104 né tantomeno un agognato rilancio delle produzione.

Sanità, nasce il terzo polo. Ecco come cambiano le cose sull'asse Foligno-Spoleto-Valnerina



Quanti lavoratori saranno riassunti da Tartufi e Funghi e quanti dalla cooperativa nata alcuni mesi fa (le due realtà societarie a quanto pare dovrebbero coesistere) sarà ovviamente oggetto di trattativa sindacale con i rappresentanti di Cisl, Cgil e Uil che, nella tarda mattinata di ieri, sono tornati a incontrare i curatori fallimentari e i rappresentanti della nuova potenziale proprietà, che per diventare effettivamente tale dovrà versare entro il 19 gennaio il cosiddetto saldo prezzo, nel caso del ramo uova della ex Novelli si tratta di oltre circa 5 milioni di euro.

Nuova raccolta porta a porta, problemi alla partenza



In particolare al tavolo si sono accomodati l’avvocato Andrea Migliarini e il manager Marco Toseroni. Malgrado quello di ieri sia stato il secondo confronto tra le parti non è ancora stata rivelata l’identità dei soggetti che sostengono l’operazione di acquisto del ramo uova della ex Novelli, fin qui sempre blindata per motivi di “riservatezza”.Toseroni, comunque, ha illustrato alcuni punti del piano industriale, anche se tutte le parti hanno sollecitato l'invio del documento integrale per le valutazioni del caso. Nelle prime indicazioni arrivate dalla nuova potenziale proprietà sono stati promessi circa 6 milioni di euro di investimenti almeno per la prima fase, mentre tra i piani c’è la vendita della cantina Novelli, vale a dire un edificio e 25 ettari di vigneti tra Montefalco e Gualdo Cattaneo. Il confronto tra le parti è solo all'inizio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.