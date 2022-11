Umbria, cresce l'inflazione e aumentano anche i vitalizi degli ex consiglieri regionali

Ale.Ant. 15 novembre 2022 a

Aumenta l’inflazione, cresce l’importo dei vitalizi degli ex consiglieri regionali. E’ quanto emerso ieri nella prima commissione consigliare di Palazzo Cesaroni, presieduta da Daniele Nicchi, dove è stato illustrato il bilancio di previsione finanziario per gli anni 2023-2024-2025 per il funzionamento dell’assemblea legislativa. Per i vitalizi si era preventivato un incremento del 5,5%, con un conseguente incremento di spesa degli assegni (rispetto alla previsione 2022-2024) di 310mila euro per il 2023 e di 487mila euro per il 2024. Ma allo stato attuale si va verso un aumento dell’8%. Ma non sono gli unici incrementi. L’aumento dei prezzi nel settore energetico comporta una spesa di funzionamento per le utenze prevista in aumento per oltre cento mila euro, circa il 50% in più rispetto alla spesa storica. L’aumento della spesa, quindi, è stimabile in oltre 600mila euro all’anno. Di questi per 400mila euro si è riusciti a far fronte con la revisione della spesa interna, per altri 200mila euro è stato chiesto un incremento alla giunta.

Aumento del fondo vitalizi, scontro in consiglio regionale



La sottoscrizione della pre-intesa sul rinnovo contrattuale dei dipendenti regionali comporta a regime un fabbisogno ulteriore pari a 200mila euro l’anno. Quindi il fabbisogno necessario al funzionamento dell’assemblea legislativa per il triennio è di 18,5 milioni di euro.

Queste voci, è stato sottolineato, sono spese obbligatorie e rendono il bilancio dell’assemblea legislativa molto rigido.

Con questo bilancio, hanno spiegato i tecnici di Palazzo Cesaroni, “l’assemblea legislativa punta al miglioramento della qualità delle leggi, alla qualificazione dell’azione amministrativa, alla valorizzazione delle funzioni di supporto agli organi assembleari e degli organi di garanzia dell’assemblea, alla trasparenza dell’azione amministrativa e alla prevenzione della corruzione, alla transizione digitale, al lavoro per obiettivi, alla valorizzazione delle risorse umane”.

