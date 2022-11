Perugia, profanata la chiesa del cimitero di Monterone: croce spezzata e statue sacre trafugate

14 novembre 2022 a

a

a

La chiesa di Monterone profanata, saccheggiata e vandalizzata. Statuette di Gesù trafugate, una croce del 1700 spezzata e un'altra staccata e messa sottosopra. Altre reliquie e monumenti danneggiati. Il luogo di culto è stato chiuso al pubblico. Del caso è stata allertata la questura - fa sapere il parroco - che sta procedendo ad accertamenti.

Vandali danneggiano la statua di Sant'Ubaldo

Il coordinamento comunale di Fratelli d’Italia di Perugia esprime "piena solidarietà alla comunità di Monteluce, al prete don Nicola Allevi, all’intera unità pastorale cittadina e alla diocesi di Perugia-Città della Pieve per il gravissimo e vile danneggiamento che ha colpito la chiesa di Monterone, adiacente al cimitero civico. Sono stati infatti perpetrati numerosi atti vandalici, scoperti in mattinata: sono stati distrutti, divelti e trafugati arredi e iconografie sacre, deturpati i locali e resa inagibile al culto la chiesa".

Arezzo, un'altra auto danneggiata dai vandali. E salgono a tre

“Un atto che sconvolge per la violenza gratuita con cui è stato commesso” sottolinea il coordinatore dei meloniani Riccardo Mencaglia “e che richiama tristemente alla memoria quello compiuto appena 6 anni fa ai danni della cappella degli Infermi, nell’area ex ospedale, sempre a Monteluce.”

“Confidiamo nell’attività delle autorità di pubblica sicurezza per risalire al più presto agli autori di questo spregevole gesto e nella piena collaborazione dell’Amministrazione comunale, che è già intervenuta in maniera tempestiva sin dalle prime battute, affinché quanto prima la chiesa di Monterone possa tornare agibile e aperta al culto".

Arezzo, vandali a San Polo fanno crollare le colonne del muro della Via Crucis

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.