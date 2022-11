Foligno, luminarie solo in 36 vie e piazze

Gabriele Grimaldi 15 novembre 2022 a

Sono 36 in totale le vie e le piazze del centro storico e di alcuni frazioni di Foligno che dal 3 dicembre all’8 gennaio saranno abbellite dalle luminarie natalizie per il periodo delle feste.

Tra diciotto giorni, quindi, torneranno a risplendere le luminarie in piazza della Repubblica, piazza del Grano, piazza Garibaldi,piazza Giacomini, piazza San Giacomo, piazza San Francesco, piazza Faloci Pulignani (vescovado), Corso Cavour, Quadrivio, via Garibaldi, via Umberto I, via Mazzini, Largo Carducci, via XX Settembre, via Gramsci, via Meneghini, Largo Volontari del Sangue, via Rutili, via Roncalli, via Oberdan (dall’intersezione con Corso Cavour a Porta San Felicianetto), viale Chiavellati (fino all’intersezione con via Cairoli), Corso Nuovo, via Gentile da Foligno, via Cesare Agostini, via Santa Maria Infraportas (fino a Viale Marconi), via Piermarini, Ponte di Viale Firenze, via Palestro, via San Giovanni dell’Acqua, via Aurelio Saffi via Rinaldi ma anche nella via principale di Sant’Eraclio e di Vescia, nel centro di Pal e Rasiglia e alle Casermette di Colfiorito. A renderlo noto è il Comune attraverso la deliberazione di giunta del 7 novembre.

Rispetto all’anno scorso sono tre le novità da registrare in considerazione del rincaro dei costi dell’energia elettrica e delle materie energetiche. La prima riguarda il periodo di accensione. Nel 2021, infatti, le luminarie restarono attive dal 27 novembre al 16 gennaio, mentre quest’anno dureranno per poco più di un mese. La seconda riguarda l’orario in cui le stesse saranno accese. Rispetto all’anno scorso, infatti, le luminarie saranno attive dalle ore 17 alle ore 24. L’ultima novità riguarda la tipologia di luci che saranno installate che, in linea coi criteri ispirati al risparmio energetico, saranno di tipo Led a basso consumo.

