Spoleto, trovato in stazione con un coltello: denunciato

Proseguono i controlli – predisposti dal compartimento Polfer Marche Umbria e Abruzzo – nei due principali scali ferroviari della Provincia di Perugia finalizzati a garantire la sicurezza dei viaggiatori a bordo dei treni e nelle stazioni.

Gli operatori della Polfer di Foligno e di Perugia sono stati coinvolti in un’operazione comune denominata “24Blue”, durante la quale sono state realizzate iniziative di carattere preventivo e repressivo contro i fenomeni criminosi maggiormente diffusi in ambito ferroviario.

I controlli hanno avuto come obiettivo quello di innalzare il livello di attenzione nei due principali scali umbri, al fine di monitorare i flussi di passeggeri in ingresso e in uscita.Nel corso dell’attività, nelle stazioni di Perugia e Foligno e negli scali monitorati lungo gli itinerari della provincia, sono state 617 le persone controllate, 35 le pattuglie impiegate in stazione e 12 a bordo treno, 25 i treni scortati. Nel corso dell’attività di monitoraggio all’interno della stazione di Spoleto, gli agenti della Polfer di Foligno hanno fermato un uomo, noto per i suoi precedenti di polizia che, dopo una perquisizione, è stato trovato in possesso di un coltello, in merito al quale non è stato in grado di fornire una motivazione plausibile. Per questo motivo, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Nei suoi confronti, inoltre, è stato emesso anche un ordine di allontanamento dallo scalo ferroviario per la durata di 48 ore.

