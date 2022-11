Perugia, polemica sui lavori di ripavimentazione in corso Bersaglieri. Italia nostra: "Spianata di cemento"

Ale.Ant. 14 novembre 2022 a

Italia nostra sezione di Perugia interviene contro la nuova pavimentazione di Corso Bersaglieri. Lo fa con una nota del presidente, l’architetto Luigi Fressoia. “Alle spianate di bitume sovrappostesi dagli anni ’50, ora è venuta a sostituirsi una spianata di calcestruzzo spazzolato dal terribile color breccione. Anzi, prima c’era un minimo di articolazione dello spazio stradale, distinto tra le due cunette laterali in cemento e la carreggiata a dosso catramata; ora un unico manto indistinto copre tutto lo spazio da parete a parete”, scrive Fressoia su Fb.

“Nessuna via analoga del centro storico ha mai subito simile umiliazione, tutte quelle ripavimentate negli ultimi vent’anni sono state sempre trattate con materiali adeguati, in pietra arenaria, in mattoni, in cubetti di porfido. Mai si era vista una spianata di calcestruzzo industriale”.

Replica Francesco Pinelli presidente della associazione Borgo Sant'Antonio Porta Pesa: “L’intervento è stato definito dopo una serie di confronti tra l' amministrazione e i residenti del Borgo. La soluzione in pietra serena è in questa fase economica insostenibile e piuttosto che stendere i soliti 2 centimetri di catrame, l'amministrazione ha proposto un intervento di sistemazione radicale dei sottoservizi, il rifacimento del massetto e la copertura in cemento spazzolato”.

