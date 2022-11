Perugia, finto poliziotto fa truffe in serie: denunciato decine di volte

Fra. Mar. 14 novembre 2022 a

“Ciao scusa sono il marito della tua cliente, Luisa. Lei sta arrivando con la macchina ma, nel frattempo dato che a studio mi stanno consegnando un pacco e sono senza portafogli non è che potresti darmi 50 euro che devo dare al corriere?”. E’ solo uno degli “approcci” che il 36enne nuovamente denunciato per tentata truffa dalla polizia ha adottato per cercare di spillare dei soldi a un negoziante in centro storico a Perugia. E’ solo uno degli innumerevoli racconti che tantissimi perugini potrebbero fare riguardo questo ragazzo che si finge quando poliziotto, quando amico di un poliziotto, quando avvocato o appunto, marito di qualche cliente di negozi.

La sua fotografia rimbalza nelle chat dei commercianti del centro storico così come in quelle degli abitanti di determinati quartieri. Sì perché, come accaduto in questa ultima mandata di tentativi di truffa, l’uomo è arrivato addirittura a suonare ai campanelli delle abitazioni raccontando fantomatiche storie che finiscono tutte con la necessità di un prestito di denaro. E la preoccupazione dei tanti che dopo un paio di frasi lo hanno subito smascherato per il truffatore che è, possa esserci magari qualche vittima più debole, un anziano ad esempio che, non si rende conto del raggiro e consegna soldi a qualcuno che, manco a dirlo, non glieli restituirà mai più.

Negli ultimi giorni, secondo quanto spiega una nota della questura, l’uomo aveva preso di mira i quartieri di Olmo, Ferro di Cavallo e Lacugnano. Ma a Perugia è presente almeno da fine agosto. Negli ultimi giorni passando di casa in casa, riferiva di essere un poliziotto trasferito da poco a Perugia, chiedeva alle vittime dei soldi, circa 100 euro, per poter effettuare un acquisto importante. I residenti hanno consegnato le foto che gli hanno scattato alla polizia e per gli agenti, quelli veri non c’è stata nessuna indagine da fare: quell’uomo infatti continua a collezionare denunce per tentata truffa. A Perugia è stato segnalato già decine di volte. Ma a suo carico, secondo quanto spiega la questura c’è una lunga lista di precedenti per truffa, furto, insolvenza fraudolenta e appropriazione indebita.

