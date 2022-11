Perugia, l'allarme di una mamma a Fontivegge: "Hanno rubato il cellulare a mio figlio di 12 anni"

14 novembre 2022 a

L’allarme arriva dalla diretta interessata che racconta di un brutto furto subìto dal figlio dodicenne. Mentre era a giocare a pallone sotto casa gli hanno rubato il cellulare dallo zaino. La donna lo racconta con un post nel gruppo Facebook Progetto Fontivegge: “Volevo raccontare ciò che è successo a mio figlio oggi pomeriggio al campo da calcio in via Diaz. Come tutti i pomeriggi mio figlio che ha 12anni scende sotto al parco a giocare a calcio con i suoi amici. Oggi pomeriggio verso le 18 c'era un soggetto che si aggirava nel parco, a un certo punto si è messo a giocare a calcio con i ragazzi e poi con la scusa di non riuscire a respirare bene si è seduto a bordo campo".

"Da lì a poco è andato via, a mio figlio gli è venuto d'istinto di andare a guardare nel suo zaino da dove gli è stato rubato il suo cellulare. Appena mio figlio è venuto a casa sono scesa a cercarlo ma ovviamente era scappato. Ho chiamato i carabinieri sono arrivati circa dopo mezz'ora mi hanno chiesto di come sono andate le cose e la descrizione del soggetto, poi mi hanno detto che andavano a fare il giro del quartiere per vedere se riuscivano a trovarlo".

"Ovviamente - aggiunge - nessuna notizia al riguardo. Domani mattina intanto vado a fare la denuncia di furto. La cosa che trovo più schifosa di tutto ciò e mi chiedo come si fa ad avvicinarsi a un ragazzino di 12anni e rubagli un telefono? Sono 17anni che vivo nel quartiere di Fontivegge e veramente ne ho viste di tutti i colori, ma questo ancora no! Trovo ingiusto che in un parco come quello di via Diaz non ci siano le telecamere dove giocano i ragazzi”.

