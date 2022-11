Perugia, ripreso dalle videocamere del Comune l'autore della sigla Brigate rosse

Alessandro Antonini 14 novembre 2022 a

a

a

Sarebbe stato ripreso dalle quattro telecamere di videosorveglianza comunali l’autore della scritta “Br” in piazza Piccinino, nella notte tra venerdì e sabato. La sigla delle Brigate rosse è comparsa sotto casa dell’assessore comunale allo sport Clara Pastorelli e non distante (qualche decina di metri) dalla casa del presidente del consiglio regionale Marco Squarta, entrambi di FdI.

Brigate rosse, morte Mara Cagol: riaperte le indagini. Sentiti ex esponenti delle Br

Le immagini sono state acquisite dalla Digos della questura di Perugia, che indaga sul caso e sta lavorando all'identificazione del soggetto. Intanto anche il presidente del consiglio comunale, Nilo Arcudi, esprime “ferma e totale condanna per il grave episodio accaduto in piazza Piccinino che mira ad alimentare tensione ed odio e che richiama i periodi più bui della storia del nostro paese. Rivolgiamo un invito fermo e deciso a tutti i soggetti politici, sociali e i singoli cittadini a mantenere il confronto politico nei limiti di un dibattito civile e democratico come da sempre avvenuto nella storia della città di Perugia. Confidiamo, infine, nel lavoro delle forze dell'ordine impegnati nel fare luce su questo grave episodio”.

Scritta la sigla Brigate rosse sotto casa di esponenti di Fratelli d'Italia: indaga la Digos

Pastorelli, contattata dal Corriere dell’Umbria, ha preferito non commentare. La questura è al lavoro per risalire all’autore della scritta e per accertare se dietro vi sia una matrice riconducibile alla formazione terroristica.

Intitolata via davanti alla questura di Perugia a Petri, agente vittima delle Br

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.