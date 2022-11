Meteo, allerta gialla per maltempo in sei regioni da stanotte: temporali e raffiche di vento

13 novembre 2022 a

Allerta maltempo domani, lunedì 14 novembre, in sei regioni del Centro Sud. Lo annuncia la Protezione civile precisando che la circolazione depressionaria che si è instaurata sulla nostra Penisola determinerà, condizioni di spiccata instabilità su parte del Centro e del Sud, specie su Lazio, Campania e Sicilia. L’avviso prevede dalla notte di oggi precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Lazio e Campania e il persistere dell’instabilità sulla Sicilia, specie settori occidentali e meridionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 14 novembre, allerta gialla su settori di Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania, Molise e sul versante sud-occidentale della Sicilia.

