Terni: servizi cimiteriali, il Comune impone una raffica di aumenti

Maria Luce Schillaci 13 novembre 2022 a

a

a

Non bastano il caro-bollette e i prezzi sempre più alti anche nei supermercati. Adesso a far diventare il portafoglio ancora più leggero ci si mette anche il tariffario per il caro estinto. Infatti il Comune di Terni ha annunciato un sensibile aumento delle tariffe per i servizi cimiteriali.

Il Comune incasserà 4 milioni riassegnando le tombe abbandonate

Da Palazzo Spada direttamente alle agenzie funebri è già arrivato il nuovo listino prezzi per i vari servizi: inumazione senza frontalino 750 euro (costo precedente 680 euro), inumazione arti e feti 100 euro (80), inumazione con frontalino 870 euro (810), esumazione 280 euro (230), tumulazione 220 euro (180), estumulazione 300 euro (260), estumulazione per traslazione 420 euro (380), rimozione provvisoria costruzioni private 350 euro (300), deposito provvisorio 1° anno 298 euro (300), deposito provvisorio rinnovo 2°/3° anno 156 euro (120), tumulazione urna cineraria 110 euro (80), inumazione urna cineraria 400 euro (350), affidamento urna cineraria al privato 350 euro (320), dispersione ceneri fuori dall’area cimiteriale 250 euro (240).

E ancora: diritto d’uso delle sepolture private 150 euro (120), deposito feretri in transito 200 euro (160), autorizzazione al trasporto di resti entro il territorio comunale 150 (100), autorizzazione al trasporto di resti fuori dal territorio comunale 250 euro (150), autorizzazione ingresso cimiteri per portatori di invalidità civile dal 75% al 100% e per invalidità temporanea alla deambulazione 100 euro (20), autorizzazione per lavori di piccola manutenzione all’interno dei cimiteri e iscrizione all’albo dell’impresa 200 euro (150).

Nuovi progetti per far lavorare i beneficiari di Rdc: aderiscono Torgiano, Corciano e il capoluogo

Dunque anche l’eterno riposo comincia a pesare. Ad alzare la voce è il capogruppo del Pd, Francesco Filipponi: “In consiglio comunale chiederemo alla giunta comunale di fermare l’applicazione, chiediamo un confronto in consiglio comunale. Occorre al contrario proseguire sul progetto della riqualificazione delle tombe e dei loculi abbandonati al fine di avere nuova liquidità e nuovi spazi cimiteriali”.

E proprio su questo tema il Comune batte un colpo: nel cimitero cittadino ci sono ben 600 tombe in stato di abbandono, così pochi giorni fa il sindaco Latini ha firmato un’ordinanza “a tutela della pubblica incolumità e del decoro” disponendo “a carico dei concessionari, eredi o aventi diritto, di provvedere entro 90 giorni alle opere manutentive, sia ordinarie che straordinarie, di tutte le sepolture private in stato di abbandono e degrado, o che necessitino di urgenti interventi di manutenzione, ripristino e sistemazione”.

Le sepolture interessate dall’ordinanza sono quelle con concessioni anteriori al 1975 o nelle quali non risultano effettuate tumulazioni da 50 anni. Trascorsi 90 giorni, palazzo Spada “provvederà alla decadenza della concessione e alla conseguente estumulazione dei resti, che verranno collocati nell'ossario comune per consentire il recupero delle sezioni cimiteriali compromesse e la loro riassegnazione ai cittadini interessati”.

Il Comune vince un bando: un bosco in città e nuovi spazi verdi davanti al cimitero e in via Radice

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.