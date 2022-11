Terni, truffa ai malati di sclerosi multipla: cinque condanne

13 novembre 2022 a

Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe nei confronti dei pazienti, affetti da sclerosi multipla e artrite reumatoide. E’ il reato riconosciuto dal tribunale di Terni che, in composizione collegiale, ha condannato cinque delle sei persone che erano state arrestate sei anni fa dalla squadra mobile della questura di Terni, a seguito delle indagini condotte dalla procura e coordinate dal pm Marco Stramaglia.

Nella serata di giovedì 10 novembre 2022 il tribunale di Terni presieduto da Rosanna Ianniello e composto dai giudici Dorita Fratini e Marco Di Tullio, ha condannato Fabrizio De Silvestri, avvocato 50enne di origini torinesi e residente a Rieti, indicato dagli inquirenti come ideatore del metodo di cura e primo organizzatore della presunta truffa, a cinque anni di reclusione oltre all'interdizione temporanea dai pubblici uffici. Le altre quattro condanne di questo processo denominato 'Seven to Stand' - tutte a quattro anni di reclusione - riguardano invece la fisioterapista Annalisa Grasso (45 anni di Rieti), l'ingegnere biomedico Edoardo Romani (43 anni di Terni), il medico Pierluigi Proietti (76 anni di Narni) e il farmacista Giovanni Domenico Petrini (65 anni di Rieti). Assolto per non aver commesso il fatto il collaboratore Simone De Marco (42 anni di Cittaducale).

Contestualmente i giudici hanno condannato i cinque a liquidare provvisionali nei confronti di dodici parti civili: 15 mila euro in favore dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla e 10 mila euro per ciascuno degli undici pazienti che hanno inteso far valere le proprie ragioni nell'ambito del processo penale. Le somme definitive dovranno essere stabilite, invece, in sede civile.

Gli imputati erano difesi dagli avvocati Francesco Ciabattoni e Daniele Bertaggia (De Silvestri), Lino Ciaccio (Grasso), Alberto Patarini (Edoardo Romani), Manlio Morcella e Marco Gabriele (Proietti), Alberto Trinchi ed Enrico Paroncilli (Petrini), Antonella Santoprete (De Marco). Scontato l'appello da parte del legali difensori dei cinque. Fra gli avvocati di parte civile figurano invece Fabio Fossati (Aism), Francesco Montalbano Caracci, Roberta Marroni.

Secondo l'accusa, l'associazione per delinquere era finalizzata "a commettere una serie indeterminata di delitti contro il patrimonio e contro l'incolumità pubblica, consistenti in numerose truffe nei confronti di una cospicua pluralità di soggetti affetti da gravissime patologie neurodegenerative (tra cui sclerosi multipla e artrite reumatoide), indotti a versare in loro favore ingenti somme di denaro in cambio dell'applicazione di un asserito 'protocollo terapeutico' di loro ideazione denominato '7toStand', falsamente rappresentato come idoneo a garantire chance terapeutiche o comunque di miglioramento delle condizioni di vita in relazione alle suddette patologie, anche attraverso l'assunzione di farmaci (antibiotici, antimicotici, antistaminici) somministrati in specie, qualità e quantità non corrispondenti alle ordinazioni mediche, e per periodi prolungati e reiterati, così da essere nocivi per chi li ha assunti e altresì pericolosi per la salute pubblica".

