Perugia, rapine nei negozi con la pistola: in quattro rinviati a giudizio

Fra. Mar. 13 novembre 2022 a

a

a

Per un paio d’anni sono stati il terrore di esercizi commerciali e supermercati. Quindici assalti messi a segno tra Perugia e la provincia con una costante che faceva paura: alle tempie delle cassiere impaurite puntavano una pistola che poi si è rivelata essere giocattolo. Ma quando la usavano non aveva il tappo rosso e quindi faceva pensare a tutti che fosse vera.

I quattro uomini responsabili di quindici rapine sono stati rinviati a giudizio nei giorni scorsi dal gup di Perugia, Piercarlo Frabotta. In particolare, secondo quanto riportato nel capo di imputazione i quattro uomini - tre di origine campana e un perugino, tutti residenti nell’hinterland perugino - hanno iniziato la sequela di rapine il 24 novembre 2017 alla Conad di San Sisto. Con la pistola si erano fatti consegnare 2 mila euro dalla cassa. Il giorno dopo era toccato al negozio Risparmio casa di Bastia Umbra: bottino 787 euro. Tre giorni dopo avevano tentato il colpo al Megacolor di Perugia: una volta arrivati alla cassa con la scusa di pagare una spugna, avevano puntato la pistola alla cassiera, ma lei non si era fatta intimidire e loro erano scappati. Una settimana dopo, al Penny Market di Bastia Umbra avevano rubato 1.800 euro.

Aggredisce gli agenti e la titolare di un locale: arrestata 33enne

Questa fu solo la prima delle tre volte in cui misero a segno una rapina in quello stesso negozio. La seconda volta fu a marzo del 2018 e poi a luglio del 2020. Un paio di giorni prima di Natale del 2017 erano andati al Blu Kids di Perugia, e, anche in questo caso, pistola a salve in pugno, avevano rubato poco meno di 1.500 euro. <TB>Al Native di Perugia, non soddisfatti dei cento euro che avevano trovato nella cassa, si erano fatti anche consegnare 70 euro che la dipendente del negozio aveva nel portafogli. All’Hurrà di Perugia avevano invece portato via 1.720 euro. Nel mirino della banda era finito anche l’Emi di Corciano e, non contenti delle rapine nei negozi, il 13 marzo 2018 avevano anche rapinato una prostituta lungo strada Trasimeno Ovest rubandole 80 euro.

Presa la baby gang delle rapine agli studenti minorenni: eseguite tre misure cautelari



A giugno del 2020 poi avevano addirittura rapinato una donna nel parcheggio di un centro commerciale. L’avevano costretta a scendere dalla sua Polo e le avevano rubato non solo la macchina, ma pure la borsa con dentro il telefono cellulare. I quattro uomini, difesi tra gli altri dagli avvocati Massimo Brazzi, Gianni Dionigi e Simone Costanzi, devono rispondere di quindici capi di imputazione.

Le minacce dei bulli della baby gang ai ragazzini rapinati: "Se provi a urlare tiro fuori il coltello che ho in tasca"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.