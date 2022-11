Perugia, mercato coperto inserito nel piano valorizzazione: primo passo per il nuovo bando di gestione

Ale.Ant. 13 novembre 2022 a

Primi passi in vista del nuovo bando per la gestione del mercato coperto, dopo il fallimento della prima procedura col passo indietro della cordata selezionata.

Venerdì l’immobile è stato inserito nel piano di alienazione e valorizzazione immobiliare (Pavi) del Comune di Perugia: si tratta del primo atto propedeutico al nuovo bando che verrà pubblicato entro la fine dell’anno, fa sapere l’amministrazione Romizi.

Gli uffici hanno quindi definito una nuova stima dell'immobile ristrutturato e dei lavori durevoli - e non - da mettere in atto. Ma come ricalibrare la vocazione del nuovo mercato? Resta sullo sfondo l'idea del museo del cioccolato, partendo dalla Perugina fino ad arrivare a Eurochocolate.

E’ stata ipotizzata anche la possibilità di costituire una Fondazione ad hoc.

La cordata con capofila Roberto Leonardi, che ha aspirato alla gestione , soprattutto dopo i rincari delle materie prime e dell’energia ha deciso di non proseguire perché i costi non avrebbero garantito la redditività, visto che le “finiture” dei lavori sarebbero toccate ai gestori.

