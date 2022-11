Umbria, 600 migranti ospitati negli ultimi cinque mesi nelle strutture di accoglienza: +36% in un anno

Alessandro Antonini 13 novembre 2022 a

Sono aumentati di 536 in un anno i migranti ospitati in Umbria nelle strutture di accoglienza. Negli ultimi dodici mesi si è passati da 1.495 a 2.031. Si tratta di un incremento del 35,8%, superiore a quello nazionale pari al 28,17%. La quota che spetta al cuore verde rispetto al totale italiano resta all’interno del 2% assegnato ma l’incremento dal 31 ottobre 2021 al 31 ottobre scorso, stando al cruscotto statistico del ministero dell’Interno, rileva un balzo in avanti più marcato. Nessuna emergenza, precisa la prefettura di Perugia, che sottolinea come buona parte degli arrivi si sia verificata a partire da giugno di quest’anno.

Ma andiamo con ordine. Il monitoraggio dei flussi del Viminale al 31 ottobre dello scorso anno rilevava 1.167 migranti ospitati nei centri di accoglienza regionali più 328 nei centri Sai, il Sistema accoglienza integrazione che ha preso il posto dello Sprar, dedicato ai rifugiati e richiedenti asilo. In tutto 1.495. Lo stesso ministero al 31 ottobre 2022 per l’Umbria fornisce questi numeri: 1.605 migranti nei centri di accoglienza e 426 nei Sai. Ossia 2.031 su base regionale. Un incremento di 536 unità pari al 35,8%.

Su base nazionale si è passati da 80.486 a 103.161 sempre nei dodici mesi di cui sopra, con un aumento del 28,17%.

Il prefetto di Perugia, Armando Gradone, conferma che dal 1 giugno ad oggi in Umbria ci sono state 600 assegnazioni: di questi circa 530 nella provincia del capoluogo e il resto in quella di Terni. Per ché questa differenza: nel Ternano era già stata raggiunta la quota prevista di ripartizione.

“Siamo dentro la cornice della ripartizione assegnata all’Umbria - spiega il prefetto Gradone - e non abbiamo difficoltà particolari. Stiamo lavorando, nella nuova procedura di gara sulle strutture di accoglienza, sul fronte di una distribuzione più diffusa sul territorio. Un obiettivo, quello di una più equa ripartizione nei vari ambiti territoriali, di lungo periodo ma che per quel che si può stiamo già perseguendo. Più le presenze dei migranti accolti sono diffuse sul territorio più risultano sostenibili”.

Questo significa cambiare il paradigma del sistema di accoglienza umbro. Ma secondo Gradone va fatto. Redistribuire i carichi su più enti locali e non concentrarli su pochi (grandi) comuni è fondamentale anche per creare una rete larga di volontariato e di enti caritatevoli a favore di quello che deve essere il fine precipuo dell’accoglienza, cioè l'integrazione.

Questo permette di evitare grandi concentrazioni i ridotti spazi urbani, scongiurando l’effetto ghetto. Il nodo da sciogliere è la resistenza dei piccoli comuni ad individuare i centri di accoglienza. E in Umbria i comuni sotto i 5 mila abitanti sono più della metà del totale.

