Perugia, sigla delle Brigate rosse sotto casa di esponenti di Fratelli d'Italia: indaga la Digos

Ale.Ant. 12 novembre 2022 a

a

a

Una sigla, "Br", scritta con vernice spray rossa sotto casa dell'assessore comunale Clara Pastorelli e non distante da quella del presidente del consiglio regionale, Marco Squarta. Entrambi di Fratelli d'Italia. L'acronimo delle Brigate rosse è comparso stamattina in piazza Piccinino, a Perugia. Indaga la Digos della questura di Perugia.

Terrorismo islamico: nel mirino c'era anche Papa Francesco

Il coordinamento di Fratelli d'Italia di Perugia "esprime ferma e decisa condanna del vile gesto compiuto in queste ore in centro storico, dove è comparsa una sigla inneggiante alle Brigate rosse proprio di fronte all'abitazione di un assessore della giunta perugina", scrive il partito del capoluogo in una nota.

Brigate rosse, morte Mara Cagol: riaperte le indagini. Sentiti ex esponenti delle Br

"E' un atto estremamente grave" dichiara il coordinatore Riccardo Mencaglia "che purtroppo è solo l'ultimo di una serie di atti violenti perpetrati da estremisti politici che evidentemente faticano ad accettare le regole democratiche del vivere sociale". "Massima solidarietà da parte di Fratelli d'Italia all'assessore e alla giunta tutta," continua Mencaglia. "Mai ci stancheremo di affermare che la democrazia e il rispetto delle regole non possono essere messe in dubbio da chi vuole tornare a creare un clima di terrore e violenza che ha negli anni già pagato un pesante tributo di sangue", conclude il coordinatore.

Propaganda per l'Isis, ci sono centinaia di segnalazioni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.