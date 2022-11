Flora Canto, l'operazione ad alcuni organi e il matrimonio con Enrico Brignano. Filippo Bisciglia il suo ex

12 novembre 2022 a

Flora Canto ospite di Verissimo, la trasmissione del pomeriggio di Canale5 condotta da Silvia Toffanin, nella puntata di sabato 12 novembre 2022. Attrice e conduttrice - fresca moglie di Enrico Brignano - racconterà la sua vita professionale e privata insieme a Tosca D'Aquino, sua testimone di nozze.

Dopo aver avuto una storia con Filippo Bisciglia - ora conduttore televisivo dopo la partecipazione al Grande Fratello nel 2006 - oggi la presentatrice è felicemente sposata con il comico e attore Enrico Brignano, che prima di lei aveva avuto una relazione con la ballerina Bianca Pezzaglia. Brignano e Canto stanno insieme dal 2014, nel 2017 la coppia ha avuto la prima figlia, Martina, mentre solo alcuni mesi fa è nato Niccolò, il loro secondogenito. Le foto con i genitori che tenevano in braccio il piccolo hanno fatto il giro di tutti i giornali di cronaca rosa e hanno commosso tutti. Poi la proposta di matrimonio da parte dell'attore dal palco del proprio show, Un’ora sola vi vorrei, e il matrimonio con 150 invitati.

Per la showgirl non sono sempre tutto rose e fiori. Ha raccontato, infatti, che diverso tempo fa è stata male e ha dovuto essere operata. L’operazione ha avuto successo, ma si è conclusa con l’asportazione di alcuni organi. “Ho tolto la colecisti, l’appendice e un’ernia. Il fegato me l’hanno lasciato… Ora sono qui, sto bene, il peggio è passato, sono in fase di guarigione in maniera rapida anche perché devo essere pronta per le dirette tv“ ha raccontato in una recente intervista. Da allora sono passati diversi mesi e ora per fortuna sta bene.

