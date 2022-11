Città di Castello, vandali strappano multe dalle auto

12 novembre 2022 a

Nuovi atti di vandalismo a Città di Castello: questa volta a finire nel mirino di ignoti sono le multe alle auto, che sono state tolte da sotto i tergicristalli, strappate e disseminate lungo il parcheggio.

Non più estintori e parcheggi, danni alle piazze o scritte sui muri con lo spray colorato: adesso si passa direttamente a creare disagio togliendo le contravvenzioni a ignari automobilisti.

L'ultima, che si registra, è avvenuta nella notte fra giovedì e venerdì, nel parcheggio di viale Diaz, quello davanti al liceo, scuola che attualmente è al centro di un profondo restyling strutturale.

Nell'area, infatti, ci sono ben 25 posti riservati ai residenti: parcheggi che prima erano in via Campo dei Fiori, dove adesso è stato installato il cantiere per i lavori. Per cui non avendo più spazi adeguati, il Comune ha decido di riservare in quel parcheggio, l'area dedicata a chi vive in centro, con tanto di segnaletica verticale.

In questi stalli, però, hanno trovato posto anche auto senza permesso: così gli agenti della polizia municipale hanno elevato le multe a chi non aveva il tagliando esposto e dunque non autorizzato ad occupare gli spazi.

Ieri mattina, però, i residenti hanno fatto una amara scoperta: non solo c'erano sempre le auto, ma le multe che i vigili avevano sistemato il pomeriggio precedente, come da prassi, sotto il tergicristallo, erano state tolte, strappate in mille pezzi e disseminate qua e là, nel parcheggio e alcune anche dentro i cestini dei rifiuti.

Così per gli automobilisti, oltre al danno la beffa: alcuni conducenti hanno preso la multa ma ancora non lo sanno (lo scopriranno fra qualche giorno quando la contravvenzione arriverà a casa) e di conseguenza non possono pagarla prima, avendo così uno sconto.

Subito questo gesto è stato segnalato alle autorità competenti.

