Terni: polizia locale, concorso per 13 nuovi assunti all'atto finale

Simona Maggi 12 novembre 2022 a

a

a

Continuano gli step del concorso indetto dal Comune di Terni per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 13 istruttori di vigilanza di categoria C per rinforzare la polizia locale di Terni. Dopo la prova scritta e poi quella fisica sono diventati 23 i candidati ammessi all'ultima prova, quella orale, che si dovranno presentare, mercoledì 30 novembre 2022, nella sala riunioni del primo piano del Pentagono.

Al via i nuovi concorsi in Comune per 26 posti di lavoro

I 23 candidati ammessi sono: Luca Antinori, Luca Attisano, Daniele Baronci, Francesco Cappelli, Chiara Casadei, Lorenzo Cassetti, Vincenzo Cavallaro, Paolo Chiappalupi, Giacomo De Feudis, Ivan Di Marco, Juri Eugeni, Riccardo Falocco, Lorenzo Fioriti, Michela Fiorucci, Nicoletta Galimberti, Marco Grilli, Marco Liurni, Francesco Mencarini, Vito Mondelli, Sacha Morini, Eleonora Santi, Sofia Scardacchi ed Erika Sciò.

A valutare la prova scritta è stata la commissione esaminatrice che ha visto a capo la comandante/dirigente Gioconda Sassi, ma anche il dirigente dell’urbanistica comunale Claudio Bedini, l’ex comandante della polizia locale di Pistoia Sergio Bedessi con loro la coordinatrice di vigilanza Manuela Schibeci a fungere da segretaria.

Il Comune assume undici nuove figure professionali: ecco chi serve a Palazzo Spada

Da ricordare che alla prova fisica erano stati ammessi in 84 (16 donne e 68 uomini). Le prove, che sono state piegamenti sulle braccia e una corsa da un chilometro, si sono tenute al camposcuola Casagrande. Ora è attesa la prova orale per i 23 ammessi. La speranza è che vada meglio del 2021 quando le assunzioni dovevano essere 17, ma risultarono idonei 11.

Di fatto in passato il sindacato della polizia locale aveva chiesto più volte un maggior numero di agenti in quanto erano sotto organico visti i molteplici servizi a cui devono fare fronte. Il Comune aveva recepito il problema e infatti ci sono stati i concorsi che hanno portato nel 2021 a 11 idonei. Ora la speranza è che di idonei ce ne sia un numero maggiore per poter soddisfare in parte il numero di agenti che mancano. Sono attesi il risultati del concorso del 2022 dopo l'orale del 30 novembre. 2022.

Polizia locale, nuovo comandante sotto l'albero

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.