Terni, San Valentino negli Stati Uniti: un progetto coinvolgerà 300 scuole Usa

La storia di San Valentino, il santo dell'amore e patrono di Terni, sbarcherà oltreoceano grazie al concorso organizzato attraverso lo Iace (Italian American Committee on Education di New York) dal titolo “San Valentino e Terni”.

Il Comune di Terni, tramite l’assessorato agli eventi valentiniani, ha infatti avviato nei mesi scorsi un’interlocuzione con lo stesso Iace e con il Narnia Festival, del quale Cristiana Pegoraro è direttore artistico, per un’operazione di promozione della figura di San Valentino in tre stati della costa est degli Stati Uniti: New York, New Jersey e Connecticut.

Saranno gli studenti di 300 scuole americane ad essere coinvolti in un concorso sulla storia di San Valentino. Agli studenti americani sarà chiesto di realizzare un’opera multimediale sul tema della figura del santo. Il premio per i due vincitori sarà un soggiorno di 7 giorni a Terni nel mese di febbraio. La premiazione si terrà durante gli eventi valentiniani. Il concorso si svolgerà nel mese di dicembre e sarà presentato a New York mercoledì 16 novembre 2022 in occasione del concerto che Cristiana Pegoraro terrà alla Carnegie Hall.

In quell’occasione sarà anche presentato agli spettatori un video dedicato a Terni e a San Valentino, con un’esibizione della stessa Cristiana Pegoraro. Il video è un viaggio artistico all’interno della basilica di San Valentino sulle note di “Colors of Love”, composizione originale di Cristiana Pegoraro.

Durante il concerto alla Carnegie Hall l’assessore Maurizio Cecconelli consegnerà pubblicamente a Cristiana Pegoraro un riconoscimento a nome del Comune, per il suo impegno a farsi ambasciatrice in tutto il mondo di Terni, dell’Umbria e di San Valentino attraverso la musica e il suo straordinario talento.

"Si tratta di un'iniziativa che ha raccolto il consenso della diocesi e del nostro comitato scientifico - spiega il vescovo di Terni, Narni e Amelia monsignor Soddu - perché pensiamo che la grande notorietà di San Valentino in tutto il mondo abbia bisogno di riconnettersi con le radici più profonde del Valentino vescovo di Terni". L'assessore agli eventi valentiniani Maurizio Cecconelli si augura che sia la chiave giusta per far conoscere la figura di San Valentino. In videocollegamento da New York Cristiana Pegoraro che è stata felice di ricevere l'importante riconoscimento e “Sarà un onore diffondere la storia e promuovere il territorio attraverso la mia attività artistica e divulgativa nel mondo”.

Licia Tonetto, coordinatrice dei progetti educativi dello Iace, ha sottolineato: “Accogliamo questa iniziativa con grande entusiasmo e ci aspettiamo una grande partecipazione”. A chiudere la presidente Maria Cristina Crocelli che ha concluso che "Quello di ambasciatore o ambasciatrice di San Valentino è un riconoscimento che il Centro culturale valentiniano rilascia dal 2014 e siamo stati ben felici di darlo a Cristiana Pegoraro".

