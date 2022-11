Perugia, arrestato corriere della droga con 22 chili di cocaina

12 novembre 2022 a

a

a

Nella macchina aveva nascosta la bellezza di 22 chilogrammi di cocaina. E’ per questo motivo che un uomo di 41 anni di origina turca e con cittadinanza svizzera è stato arrestato in flagranza di reato dagli agenti della squadra mobile della questura di Perugia che nel corso dell’operazione hanno agito insieme ai colleghi della squadra mobile di Bolzano. Gli agenti dell’Antidroga della mobile perugina, alla guida del vicequestore aggiunto, Gianluca Boiano, sempre in prima linea per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti in una piazza fiorente come quella perugina avevano il turco nel mirino.

Fermato dai carabinieri getta cocaina dal finestrino: arrestato

Ne stavano ovviamente monitorando gli spostamenti tanto che lo hanno fermato ben al di fuori del loro territorio di competenza. Quando lo straniero è stato fermato la polizia era praticamente certa che avrebbe portato a casa un risultato importante. E infatti, gli agenti della squadra mobile hanno tolto dal mercato dello spaccio una quantità oceanica di cocaina. Fiumi di polvere che, se immessi nel mercato illegale, avrebbero fruttato due milioni di euro. Il turco è stato fermato alla barriera autostradale di Vipiteno mentre rientrava dalla Svizzera. Erano le 5.30 di ieri mattina. Durante il controllo, il cittadino elvetico è apparso particolarmente nervoso e insofferente, e per questo motivo i poliziotti hanno proceduto alla perquisizione dell'autovettura che permetteva di rinvenire e sequestrare tutta quella droga.

Spaccio di cocaina dal parrucchiere: arrestato giovane albanese



Secondo quanto riferito da una nota ufficiale della questura, la sostanza stupefacente, suddivisa in 19 panetti, era stata accuratamente occultata in due vani ricavati artigianalmente nel pianale della macchina, uno sotto la parte destra e l'altro sotto la parte sinistra dello stesso. I poliziotti, oltre a sequestrare la droga hanno anche sequestrato l’automobile dell’uomo che aveva con se pure due telefoni cellulari. Anche i dispositivi sono stati sequestrati e serviranno alla polizia di Perugia per il prosieguo delle indagini. Intanto, in sede di udienza di convalida, il giudice ha emesso per lo straniero la misura cautelare in carcere.

Spaccio di cocaina: arrestati dai carabinieri due pusher albanesi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.