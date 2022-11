Perugia, "se non torni con me pubblico il nostro video": ex violento arrestato per stalking

12 novembre 2022 a

“Se non torni insieme a me pubblico quel video”. E “quel video” a cui faceva riferimento un uomo che adesso è finito agli arresti domiciliari era una ripresa di un rapporto sessuale tra lui e la sua ex che invece, di tornare con lui non ne voleva proprio sapere perché l’uomo le avrebbe addirittura impedito di andare al lavoro. Il particolare emerge dopo l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari eseguita nei confronti di un uomo di origine rumena residente nel folignate che negli ultimi mesi si è reso responsabile di comportamenti persecutori nei confronti della ex fidanzata. A suo carico - grazie alle risultanze investigative della volante di Perugia e del commissariato di Foligno - era già stato emesso un divieto di avvicinamento nel mese di settembre ma poi il 46enne ha violato le disposizioni e il gip ha disposto per lui gli arresti domiciliari.

Come spiegato in una nota ufficiale della Procura, il 46enne da novembre dello scorso anno si è reso responsabile di gravi episodi di stalking nei confronti della donna che vive a Perugia. L’uomo non voleva che la compagna avesse una vita sociale, o lavorativa. Fosse stato per lui le avrebbe impedito qualunque interazione. Tanto che in diverse occasioni le ha preso il telefono cellulare per controllarne il contenuto.

Per tante volte se lo è ritrovato sotto casa e una volta è pure entrato all’interno dell’abitazione e le ha rubato due mila euro. Non solo: nel periodo dell’emergenza, con la scusa di doverle dire una cosa urgente, si era introdotto in casa sua e aveva cercato di infettarla dopo essere risultato positivo. Il tutto, ha detto, per trascorrere la quarantena con la povera donna. Senza contare, come purtroppo in ogni storia di stalking, le tantissime email e i tantissimi messaggi che la vittima è stata costretta a ricevere da parte del suo ex.

