Dalla Corsa Cobram donazioni per le associazioni locali

Nicola Torrini 12 novembre 2022 a

a

a

Si era svolta a settembre tra grandi risate ed esilaranti gag, ma la Corsa Cobram del Trasimeno non è solo questo. La corsa più pazza, inutile, sconclusionata e temuta d’Italia ha, infatti, di nuovo affiancato all’aspetto più goliardico anche una vicinanza al territorio di Castiglione del Lago.

Video su questo argomento A Castiglione del Lago va in scena la Coppa Cobram Eleonora Sarri

L’evento organizzato dall’associazione Quelli del '65 si è caratterizzato così, anche questa volta, per le sue finalità di beneficenza. Grazie al sostegno di numerose attività economiche locali, quasi trenta in questa edizione, gli organizzatori della manifestazione hanno potuto raccogliere 600 euro che hanno in questi giorni donato a due associazioni che si occupano di cultura e arte: la Confraternita di San Domenico e la compagnia teatrale Trasimeno Teatro.

Torna la Corsa Cobram ispirata a Fantozzi. Ci sarà anche la figlia di Paolo Villaggio

A ciascuna di esse sono andate perciò 300 euro: nel primo caso destinate al restauro del reliquiario, nel secondo per sostenere le attività culturali dell’associazione. Non cifre da capogiro, quindi, anche perché la partecipazione alla corsa è gratuita, ma simbolicamente importanti perché derivanti dalla sinergia tra diverse realtà sociali, culturali e imprenditoriali locali, che rafforza il senso di comunità dei castiglionesi. “La Corsa Cobram – spiegano Quelli del ‘65 – oltre a essere un momento di divertimento, può aiutare altre associazioni con finalità che condividiamo. Abbiamo scelto Trasimeno Teatro per la sua funzione di testimonianza dell’arte teatrale nel nostro territorio. Un’associazione di amatori che da decenni ha avvicinato generazioni di giovani e meno giovani al teatro: la sua collaborazione con l’UniTre dimostra come il teatro e la recitazione facciano bene allo spirito e al corpo, a tutte le età. Poi, la Confraternita di San Domenico per il suo impegno nel recupero di beni culturali e artistici: il nostro piccolo contributo andrà al restauro di oggetti di culto che sono stati salvati dal deperimento. La Confraternita è attiva nel tramandare le tradizioni barocche di Castiglione con Festa di San Domenico, recupero di costumi e musiche antiche”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.