Perugia, Nestlè investe 7,5 milioni sullo stabilimento Perugina di San Sisto

Un investimento di circa 7,5 milioni di euro per una nuova linea che produrrà una serie di prodotti innovativi a marchio Kit Kat-Galak e che darà un ulteriore rinforzo al ruolo di fabbrica europea di Perugina: è quanto annunciato dal presidente e amministratore delegato del Gruppo Nestlé in Italia, Marco Travaglia, a margine della presentazione del report "Le imprese estere in Italia: il ruolo nelle economie regionali - La regione Umbria" redatto dall’Osservatorio imprese estere dell’Advisory Board Investitori Esteri (Abie) di Confindustria e presentato nella mattina di venerdì 11 novembre in un incontro presso lo stabilimento Nestlé Perugina a San Sisto. L'impianto entrerà in funzione dal 2024 e porterà nuovi posti di lavoro.

“Una notizia importante – sottolinea l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Michele Fioroni - a conferma della centralità dello stabilimento di San Sisto nella geografia produttiva del Gruppo Nestlé e che rappresenta un elemento di forte rafforzamento della presenza nel territorio e il consolidamento dei livelli occupazionali. Ci auguriamo possa essere foriero di nuovi investimenti e in grado di consolidare l’impatto occupazionale, nei confronti dei quali la Regione cercherà di favorire un terreno fertile e ricettivo”.

“Si conferma – rileva inoltre l’assessore Fioroni - la capacità del territorio regionale di essere attrattivo d'investimenti da parte di multinazionali che, come Nestlé, che hanno deciso d'insediare in Umbria hub produttivi d’eccellenza, capaci di trasferire al tessuto economico locale concreti benefici, attraverso il rafforzamento di filiere direttamente o indirettamente collegate alla loro presenza”.

