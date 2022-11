Umbria: Spoleto, Katia Ricciarelli presidente di giuria per lo Sperimentale

11 novembre 2022 a

a

a

Katia Ricciarelli sarà la presidente della Giuria del 77° Concorso Comunità Europea per giovani cantanti lirici del Teatro Lirico Sperimentale Adriano Belli di Spoleto . La conferma definitiva da parte del celeberrimo soprano è arrivata giovedì 10 novembre pochi istanti prima di prendere parte su Rai 1 alla trasmissione La vita in diretta condotta da Alberto Matano. Ricciarelli, insieme agli altri membri della Giuria, giungerà a Spoleto il 28 febbraio 2023. Il Concorso, che si svolgerà nei giorni 1, 2, 3 e 4 marzo 2023 al Teatro Nuovo di Spoleto, è aperto a concorrenti già diplomati/laureati in canto che abbiano già studiato canto con un percorso completo e compiuto, ma che non abbiano ancora avuto modo di debuttare in ruoli principali e in teatri importanti.

A Fabio Concato il Premio Tenco nel quarantennale di "Domenica bestiale"



Katia Ricciarelli, che ritorna nella sua amata a Spoleto dove ha vissuto in passato, avrà come colleghi in giuria il maestro Michelangelo Zurletti (che conosce da anni e che è stato autore di un mirabile e importante ritratto televisivo su Rai 3 dell’artista rodigina), il professor Enrico Girardi Condirettore artistico dello Sperimentale e critico musicale del Corriere della Sera, il Maestro Giancarlo Landini critico musicale della rivista L’Opera, insieme ad un quinto giurato in via di definizione. Al termine del Concorso, si apriranno le libere audizioni nei giorni 5 e 6 marzo 2023 presso la Sala Auditorium Mario Monterosso di Villa Redenta a Spoleto.

Associazione Parenzi dona macchinario per Nefrologia e Dialisi



La signora Ricciarelli ha accettato con grande piacere e slancio l'offerta del Teatro Lirico Sperimentale, conoscendo molto bene il Concorso di Spoleto - il più antico in Italia e a livello internazionale- e con l’entusiasmo di ritrovare anche amici come Zurletti, Girardi e il Direttore Generale dello Sperimentale Claudio Lepore. Il Concorso di Spoleto permette ai vincitori di affrontare un Corso di avviamento al debutto e offre il loro debutto nella Stagione Lirica di Spoleto e dell'Umbria. Per scaricare il bando di concorso: https://www.tls-belli.it/concorso-di-canto. Per informazioni si possono contattare i seguenti numeri e indirizzi : [email protected]; segrete[email protected];v +39 327.2174453; +39 366.1767608; +39 0743.221645; www.tls-belli.it.

Falsi tamponi positivi venduti in farmacia: chiuse le indagini per ex pugile biologo e altre 15 persone

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.