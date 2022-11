Umbria: Gubbio, venti podcast per raccontare la città

11 novembre 2022 a

Un'iniziativa per far conoscere in tutto il mondo le bellezze di Gubbio. PleinAir, la rivista leader nel turismo all’aria aperta, lancia, con il patrocinio del Comune di Gubbio, una serie di podcast completamente gratuiti per raccontare la città. Si tratta di vera e propria guida audio composta da 20 podcast, gratuiti, tradotti in cinque lingue e diretti a tutti, turisti, appassionati, grandi e piccoli.

Inseriti nella piattaforma gratuita di geo-podcasting Loquis e sul sito Pleinair.it, i contenuti audio raccontano e faranno vivere Gubbio attraverso i suoi monumenti, le sue tradizioni, le curiosità, i primati e gli unicum della città, con la possibilità, per gli utenti, di ascoltare ogni podcast dallo smartphone mentre si è in viaggio o direttamente sul luogo, scansionando i QR Code disponibili in città su volantini e pannelli informativi, in modalità gratuita e 24h su 24h.

Solo in Italia sono 14 milioni gli utenti che fruiscono di contenuti audio digitali: Gubbio si inserisce in questo trend sfruttando la sua grande attrazione turistico-culturale. Ogni podcast ha una durata media di due minuti e racconta le storie dei luoghi di Gubbio: dai monumenti più blasonati come il Palazzo dei Consoli o la Fontana del Bargello a quelli meno conosciuti come la Botte dei Canonici o l’Eremo di Fonte Avellana. Ogni contenuto audio è autonomo rispetto agli altri e per ascoltarlo basterà andare sul sito www.pleinair.it/loquis, sull’app, sul sito di Loquis o sulle maggiori piattaforme di podcasting (Spotify, tra le altre) scegliendo quello ritenuto più interessante o il luogo che si vorrà visitare.

