Terni. Bandecchi candidato sindaco, Latini: "Aspettiamo di capire come stanno le cose"

Effetto Bandecchi sulla politica ternana. L’annuncio della discesa in campo del patron della società rossoverde , che avrebbe l'intenzione a candidarsi addirittura per la poltrona di primo cittadino, ha sparigliato le carte in vista delle elezioni della primavera del 2023.

Il sindaco di Terni, Leonardo Latini, per il quale lo stesso Bandecchi ha sempre avuto parole di apprezzamento, ostenta la massima cautela.

“Per ora - osserva - è bene aspettare la formalizzazione della sua candidatura a sindaco per capire come stanno le cose”. Il primo cittadino leghista, però tiene a precisare, che lui, in questi anni, non è rimasto con le mani in mano e che “Terni ha portato a casa molti risultati e continua a coltivare tutte le occasioni più propizie per il suo sviluppo. Mi riferisco - prosegue Latini - anche all’ultima decisione sul riequilibrio della sanità in Umbria che è il frutto delle interlocuzioni portate avanti in questi mesi. Continueremo su questa strada”.

Resta da capire come il patron, che fa riferimento all’area politica di centro, potrebbe diventare uno degli sfidanti del sindaco uscente.

Latini ribadisce che “con Bandecchi c’è da sempre un buon rapporto e che da parte mia c’è il pieno sostegno ai suoi progetti imprenditoriali come a tutti quelli che si pongono nell’ottica dello sviluppo e della crescita della città”.

Il dialogo, insomma, prosegue. Fino alla prossima mossa del vulcanico imprenditore livornese che per la mattina di lunedì 14 novembre 2022 ha convocato una conferenza stampa proprio per annunciare nei dettagli il suo progetto politico per Terni e l’Umbria e la sua candidatura a sindaco di Palazzo Spada.

Bandecchi, come è noto, è il coordinatore nazionale di Alternativa Popolare, un partito che si richiama ai valori del Ppe. E che, in vista della prossima campagna elettorale, vuol far sentire la propria voce.

