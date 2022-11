Terni, Corte dei Conti condanna dirigente per infortunio di collaboratrice scolastica

11 novembre 2022 a

La sezione giurisdizionale dell’Umbria della Corte dei Conti ha condannato un dirigente scolastico a pagare un risarcimento di 8.673 euro nei confronti del ministero dell’ Istruzione.

I fatti risalgono al 2013 quando una collaboratrice scolastica mentre cercava di entrare nel plesso scolastico attraverso il cancello carrabile, forse per un malfunzionamento della fotocellula di sicurezza, rimase bloccata con la gamba destra.

A causa dello schiacciamento riportò ferite al femore e anche al polso destro. L’infortunio le procurò ferite guaribili in 85 giorni e un’invalidità permanente dell’otto per cento.

Dalle indagini emerse una responsabilità del dirigente per non avere operato tempestivamente per far riparare i cancelli che non funzionavano a dovere. La richiesta d’intervento al Comune sarebbe stata inviata quasi sei mesi dopo l’incidente.

La Procura presso la Corte dei Conti ravvisò un danno pubblico da risarcire e il collegio, presieduto da Piero Carlo Floreani, pur riducendo l’importo richiesto, ha comunque disposto la condanna del dirigente scolastico che nel frattempo è andato in pensione.

