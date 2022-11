Umbria, falsi tamponi positivi in cambio di soldi: chiesto il processo per l'ex pugile biologo

Francesca Marruco 11 novembre 2022 a

Falsi tamponi positivi in cambio di soldi. E’ per questo motivo che ad aprile l’ex pugile folignate, nonché biologo, Gianluca Sirci, era finito ai domiciliari. Accusato di corruzione e falso in documenti informatici. Con lui inizialmente erano state indagate altre otto persone: tutti pazienti che, in cambio di una somma di denaro compresa tra 50 e 100 euro, avevano ottenuto un’attestazione di positività al Covid, utile per avere il green pass. Nelle scorse settimane la Procura della Repubblica di Spoleto alla guida del Procuratore, Alessandro Cannevale, ha notificato sia la richiesta di giudizio immediato per l’ex pugile che la chiusura delle indagini per le altre persone coinvolte. Che da otto sono diventate 15, residenti in mezza Umbria. Italiani e stranieri: tutti pronti a pagare per avere un falso positivo necessario per avere il green pass.

Le accuse sono le stesse per tutti: concorso in corruzione e falso in documenti informatici pubblici.Nello specifico, la corruzione si configura perché il dottor Sirci - noto alle cronache sportive per aver gareggiato anche con Roberto Cammarelle - era un incaricato di pubblico servizio. Sirci infatti “quale lavoratore subordinato con contratto a chiamata nei giorni di sabato e domenica” in una farmacia di Foligno, “riceveva denaro per aver compiuto atti contrari ai doveri d’ufficio”. Negli episodi contestati, la Procura ricostruisce anche il modo con cui sarebbero stati formati i risultati falsi. Nello specifico si legge che il biologo “simulava tutte le fasi del test (raccolta, preparazione e processazione dei campioni) e formando documentazione fotografica che ne avrebbe falsamente provato l’esito positivo, realizzata accostando la tessera sanitaria del beneficiario della corruzione a una card sulla quale si leggeva l’esito positivo di un test già in precedenza praticato su un’altra persona, documentazione che sarebbe stata trasmessa all’Autorità sanitaria e che avrebbe dato luogo al rilascio di certificazione verde da guarigione valida per 9 mesi”. Dalle accuse emerge che Sirci si sarebbe fatto consegnare poco meno di mille euro in totale negli episodi finiti nell’indagine. In alcuni casi il “denaro o altra utilità” non è stato quantificato nelle accuse. E’ invece emerso che i 15 indagati non risultavano essere stati vaccinati e quindi, nel periodo delle restrizioni, il green pass era quanto mai fondamentale per poter svolgere le attività.

Gli avvocati Roberto Fiorucci ed Eleonora Doncecchi, che difendono Sirci non hanno voluto commentare la posizione del loro assistito, che si appresta a essere definita. Gli altri indagati - per cui la Procura della Repubblica di Spoleto si appresta a chiedere il rinvio a giudizio - sono difesi, tra gli altri, dagli avvocati Moreno Primieri, Donatella Panzarola e Barbara Romoli. L’inchiesta dei carabinieri di Valfabbrica e del Norm di Assisi nacque quasi per caso: a gennaio durante un controllo ebbero sentore che qualcuno poteva fabbricare falsi green pass. Iniziarono gli accertamenti: un apporto determinante arrivò anche dalla farmacia di Foligno che per il super lavoro dovuto ai tamponi aveva assunto anche il biologo ex pugile.

