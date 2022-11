Perugia, finisce a processo per evasione fiscale: imprenditore assolto dopo 4 anni di processo

Alessandro Antonini 11 novembre 2022 a

a

a

E’ finito sotto processo per evasione fiscale, nel 2019, ha subito quattro anni di udienze e il 26 ottobre è stato assolto. Prove “lacunose e contraddittorie”, secondo il giudice. Non colpevole sulla base dell’articolo 530, secondo comma, del codice di procedura penale. Per il 45enne imprenditore della provincia di Perugia nel settore de commercio di materiale antinfortunistico e attrezzi agricoli l’incubo è iniziato sei anni prima, nel 2013, con gli accertamenti dell’Agenzia delle entrate sulle schede carburante dell’anno precedente. L’azienda ha il suo bacino di clientela in Umbria, Toscana e Lazio. Da qui è nata l’indagine della Procura di Perugia con un capo di imputazione pesante: “Quale titolare dell’omonima ditta individuale, al fine di evadere l'Iva pari al valore di 9.282 euro e imposte sui redditi (Irpef) pari a 16.236 euro, indicava nella dichiarazione annuale modello unico 2013, relativa sia alle imposte dirette che all’imposta sul valore aggiunto per l’annualità 2012, elementi fittizi passivi avvalendosi di schede carburante da ritenersi relative a operazioni inesistenti”. Ci sono poi 14 fatture per la riparazione dei veicoli emesse da un’autofficina.

Umbria, Corte dei conti condanna finanziere per "danno da tangente". Dovrà risarcire lo Stato

La difesa dell’imprenditore, affidata all’avvocato Massimo Brazzi (nella foto), è riuscita a dimostrare in dibattimento con testimoni e atti che gli indizi a carico dell’imputato non erano gravi, precisi e concordanti come prevede il codice. “Lacunosi e contraddittori”, per espressa definizione del giudice Francesco Loschi. In particolare è emersa “l’estrema contraddittorietà dei diversi dati relativi al chilometraggio emersi nell’ambito dell’istruttoria (...) e nessuno dei dati confluiti nel processo, né quello attestato dalle fatture relative alle opere di manutenzione né quello riportato nel sito il portale dell’automobilista (dove erano stati attinti i dati dei chilometri percorsi dai veicoli della ditta registrati in sede di revisione) è decisivo ai fini del giudizio di colpevolezza o innocenza dell’imputato”.

Liti perché lei rifiuta lo scambio di coppia: marito finisce a giudizio per maltrattamenti ma viene assolto

Il teorema dell’accusa si è basato principalmente su presunzioni in base al numero (alto) dei chilometri percorsi rispetto alle dimensioni dell’azienda e ai dati attinti dal portale ministeriale. Sono mancati - è scritto nella sentenza - anche i necessari approfondimenti da parte degli inquirenti. Risultato: imputato assolto ma solo dopo nove anni tra indagini e processo.

Mamma violentata e filmata prima di morire di overdose: corte d'appello riapre il caso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.