Umbria, lavori sull'E45: svincoli e corsie di marcia chiusi, come cambia la viabilità

Prosegue l’opera manutenzione programmata della strada statale 3bis Tiberina nell’ambito del piano di riqualificazione dell’itinerario E45-E55 Orte-Mestre avviato da Anas (Gruppo FS italiane) per un investimento complessivo di 1,6 miliardi di euro di cui 600 milioni nel tratto umbro da Orte a San Giustino. Gli interventi riguardano il risanamento profondo della pavimentazione, il risanamento strutturale e miglioramento sismico di ponti e viadotti, l’ammodernamento delle barriere di sicurezza, l’ammodernamento degli impianti tecnologici, la sostituzione della segnaletica verticale, il risanamento dei muri laterali di sostegno e altre opere complementari.

Nell’ambito dei lavori di sostituzione della segnaletica verticale, da domani, venerdì 11 novembre, saranno eseguiti gli interventi per la realizzazione delle fondazioni del nuovo portale metallico in corrispondenza dello svincolo di Città di Castello Nord. Per consentire gli interventi lo svincolo sarà temporaneamente chiuso per chi viaggia in direzione Cesena fino a martedì 15. A seguire, sarà chiuso per chi viaggia in direzione Roma fino a giovedì 17 novembre.

Lavori di sostituzione del portale metallico anche a Ponte Nuovo, dove lo svincolo sarà temporaneamente chiuso per chi viaggia in direzione Cesena da domani, venerdì 11, fino a domenica 13 novembre. Per analoghi interventi di sostituzione della segnaletica verticale è temporaneamente chiuso un tratto della corsia di marcia in direzione Roma in prossimità dello svincolo di Collestrada (innesto SS75) con transito consentito sulla corsia di sorpasso fino a sabato 12 novembre. Avanzano anche i lavori di risanamento profondo del piano viabile, che prevedono la rimozione totale della vecchia pavimentazione, il miglioramento degli strati di fondazione fino a oltre 60 centimetri di profondità e la realizzazione di un nuovo piano viabile con asfalto drenante, oltre al rifacimento della segnaletica orizzontale e delle opere idrauliche.

Per consentire gli interventi su un tratto della carreggiata Nord è temporaneamente chiusa l’uscita di Ponte Valleceppi per chi viaggia in direzione Cesena. Il transito in corrispondenza del cantiere è consentito a doppio senso di marcia in carreggiata opposta. Il completamento di questa fase è previsto entro il 7 dicembre. Infine, per consentire i lavori per la realizzazione della tecnologia Smart Road, sarà temporaneamente chiusa la sola uscita dello svincolo di Promano per chi viaggia in direzione Roma da domani, venerdì 11 novembre, fino a venerdì 16 dicembre.

