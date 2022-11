Terni, Bandecchi scende in campo e si candida a sindaco con il suo partito

Maria Luce Schillaci 10 novembre 2022 a

Stefano Bandecchi (nella foto), patron della Ternana Calcio, si candida a sindaco del Comune di Terni. L’annuncio è arrivato mercoledì 9 novembre direttamente dalla segreteria del partito Alternativa Popolare di cui Bandecchi è il coordinatore nazionale. Nella nota che sancisce la sua ufficiale e clamorosa discesa in campo con la maglia di numero uno del Municipio ternano si spiega che “lunedì 14 novembre alle ore 10 presso l’hotel Garden a Terni è convocata la conferenza stampa del coordinatore nazionale di Alternativa Popolare, Stefano Bandecchi, presidente della Ternana Calcio, per presentare agli organi di stampa e alla cittadinanza la propria candidatura a sindaco alle elezioni amministrative del 2023”. Anche alle recenti politiche l’imprenditore livornese aveva avanzato la propria candidatura.

Si era parlato del terzo polo di Calenda e Renzi, ma poi era saltato tutto. Ora la novità che senza dubbio vede pesare la decisione della Regione sulla clinica. Che Bandecchi con il suo partito fosse intenzionato a dare il suo forte segnale politico alle prossime elezioni amministrative a Terni era ormai chiaro, lui stesso aveva parlato di persone di sua fiducia e in gamba da scegliere e da portare in campagna elettorale per il suo progetto politico. Sui social network era stato chiaro: “Alternativa Popolare - aveva detto su Instagram - si prepara a partecipare alle prossime elezioni regionali nel Lazio. Chiaramente parteciperemo a varie elezioni comunali e il dado è tratto: è il momento di cominciare a cambiare le cose e prendersi responsabilità. Lunedì farò una conferenza stampa a Terni e lì cominceremo a mettere le basi per la partenza di questo partito che tornerà a essere splendente. Ricominceremo da Terni e proprio dall’Umbria, che ha tanto bisogno di essere messa a posto”.

Staremo ora a vedere le reazioni del mondo politico ternano, in primis quella del sindaco Leonardo Latini che Bandecchi dice di stimare e rispettare. Di certo ci saranno delle ripercussioni da mettere in conto. Ma intanto Stefano Bandecchi (nella foto) colloca il suo partito come una forza di centrodestra “che - scandisce - sta a pieno titolo nel Partito Popolare Europeo”. Intanto dalla Regione dell'Umbria sembra aprirsi uno spiraglio per il progetto stadio-clinica.

