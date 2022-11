Morte Samuele, le indagini ripartono da una consulenza medico legale

Francesca Marruco e Alessandro Antonini 10 novembre 2022 a

Ripartiranno verosimilmente anche da una nuova consulenza medico legale le indagini sulla morte del 22enne Samuele De Paoli. Indagini per cui il Procuratore Generale, Sergio Sottani, ha disposto l’avocazione dopo che la Procura aveva avanzato richiesta di archiviazione e i familiari di Samuele avevano proposto opposizione. E’ di ieri una nota ufficiale della Procura generale in cui lo stesso Procuratore Sottani spiega di aver disposto l’avocazione “in quanto, allo stato e salvo successivi ulteriori accertamenti, sembra meritevole un approfondimento investigativo sulle modalità della morte di Samuele De Paoli”. La notizia dell’avocazione è stata accolta con estremo favore dalla mamma del ragazzo, Sonia Sorbelli, assistita dagli avvocati Valter Biscotti e Ilaria Pignattini.

Un provvedimento, questo dell’avocazione, che a memoria di addetti ai lavori, nessuno ricorda nel distretto Perugino, almeno negli ultimi decenni. Centrale nell’indagine era stata la consulenza medico legale in base alla quale la Procura aveva stabilito che la trans Pinheiro Reis Duarte Hudson aveva stretto Samuele al collo “solo - stava scritto in una nota della Procura - a fini difensivi e senza poter prevedere l'effetto letale del suo comportamento”. Samuele è morto per un arresto cardiaco causato dalla pressione (esercitata dalla trans) sul nervo vagale. Secondo la dottoressa Valentina Vasino, consulente del team difensivo Biscotti Pignattini, però vanno prese in considerazione altri segni - individuati sempre sul collo della vittima - che, “anche se non letali sono quanto meno interessanti nella ricostruzione dinamica dell’accaduto”. La dottoressa spiega che “i segni sul collo (ulteriori rispetto a quello lasciato per la pressione sul nervo vago, ndr) dimostrano quanto meno come vi siano stati diversi tentativi di afferramento se non l'uso di un oggetto diverso da una mano per cingere il collo. Ne deriva che il quadro osservato potrebbe essere stato determinato da numerose prese al collo o persino dall'uso di un oggetto morbido (foulard, sciarpa) . Di certo non sono state prodotte da un afferramento singolo”.

Nell’istanza di opposizione all’archiviazione, i legali scrivono che “non vi è bisogno di essere medici specializzati per sapere che il collo è una delle parti più fragili e sensibili ed è certamente fatto notorio che un’azione di strangolamento di almeno 10 secondi può provocare danni non certo paragonabili a calci o pugni sul corpo”.

