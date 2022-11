Sanità in Umbria, rivoluzione in tre delibere: revisione posti letto, nuovo elisoccorso e reparto unico 118

Ale.Ant. 10 novembre 2022 a

Tre delibere per rivoluzionare la sanità umbra. Dall’assegnazione territoriale dei posti letto al nuovo assetto dell’emergenza urgenza, con l’elisoccorso che approda a Foligno. Ma andiamo per ordine. Entro dicembre la direzione salute dovrà predisporre il piano dei fabbisogni “al fine di assicurare un numero ed una distribuzione di posti letto che rispondano ai principi di equilibrio territoriale e di prossimità all’utenza, nonché in considerazione della mobilità passiva registrata”. I posti dovrebbero essere circa 300, una cifra simile all’attuale, con una quota assegnata al Ternano.

Verranno individuati i posti letto accreditabili e autorizzabili: è un atto propedeutico al rilascio, in base ai posti individuati, dell’autorizzazione alla realizzazione delle strutture sanitarie. Prevista anche l’istituzione di un dipartimento interaziendale funzionale che possa regolare tutte le attività di emergenza-urgenza. Sarà attivato presso l’azienda ospedaliera di Perugia in quanto soggetto capofila della sperimentazione fin dal 2017 e Dea di II livello con il maggior numero di accessi al pronto soccorso - coinvolgerà le due aziende ospedaliere e le 2 aziende territoriali.

La giunta ha anche approvato lo schema di convenzione tra Enac, Regione Umbria e azienda ospedaliera di Perugia per l’affidamento in concessione di aree e infrastrutture presso l’aeroporto di Foligno per l’attivazione del servizio regionale di elisoccorso 118.

