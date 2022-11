Perugia, baby bulli alle vittime: "Se non vuoi prendere una coltellata stai zitto"

Francesca Marruco 10 novembre 2022 a

“Se non vuoi prendere una coltellata ti conviene stare zitto” si era sentito dire all’orecchio quel ragazzino che, a giugno scorso, era stato bloccato nella zona del Pincetto da qualcuno che gli aveva messo un braccio attorno al collo. Era la banda di tre minorenni - di cui fa parte anche un infraquattordicenne non imputabile - che nelle ultime ore sono stati portati in comunità dagli agenti della squadra mobile della questura di Perugia in esecuzione di un’ordinanza emessa dal giudice del tribunale dei Minori.

Era solo uno della dozzina di vittime - tutti ragazzini maschi più piccoli - presi di mira dalla baby-gang che, in poco meno di 20 giorni ha messo in fila un numero allarmante tra rapine ed estorsioni. Bloccati per il collo. O per la caviglia. In un caso, in un centro commerciale di Corciano, uno dei baby bulli ha detto alla vittima designata. “Se provi a urlare tiro fuori il coltello che ho in tasca”. Nella maggior parte dei casi i coltelli erano solo minacciati, ma in un episodio, un ragazzino s’è ritrovato una lama contro un fianco. Terrorizzato dai suoi aggressori gli ha consegnato quei 20 euro avuto da mamma e papà per farsi un giro in centro il sabato pomeriggio. La baby gang si è fatta consegnare paghette e beni personali dei ragazzini rapinati. In un caso - secondo il capo di imputazione- uno di loro si è anche vantato di essere entrato e uscito dalla comunità minorile per dimostrare la sua pericolosità. Un modus operandi ben collaudato che ha portato il giudice a parlare di “schema ben collaudato in forza del quale, dopo aver avvicinato le vittime si impossessano dei loro beni”.

Il loro comportamento, sempre per il gip “esclude la mera episodicità destando una allarmante e significativa proclività a commettere reati”. In comunità, tra i tre prelevati dagli agenti della mobile diretta da Gianluca Boiano, c’è anche un sedicenne, fratello di un altro minore finito in comunità qualche settimana fa per un fatto del tutto simile: anche in questo caso rapina ai danni di un minorenne. L’avvocato Sara Pievaioli, che difende i due fratelli, spiega che si tratta di minori “con una storia molto travagliata per cui si sta cercando di intraprendere un cammino rieducativo”. I minori sono al momento in attesa della fissazione dell’interrogatorio di garanzia.

