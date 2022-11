Umbria: Spoleto, partiti i lavori al Teatro Nuovo Menotti

Filippo Partenzi 10 novembre 2022 a

L'apertura del cantiere, negli scorsi mesi, era slittata più volte a causa delle difficoltà legate all’approvvigionamento delle materie prime e dei loro costi. Ora, però, ci siamo. Sono infatti scattati, già da qualche giorno, i lavori di riqualificazione del Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto. Un restyling completo (basato sul progetto elaborato dalla Pro.Rest su incarico della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto e finanziato dalla Regione per un totale di 250 mila euro) che procederà per step. In questa prima fase, in particolare, ci si concentrerà principalmente sul recupero del palcoscenico e sulla rimozione delle barriere architettoniche che ne rendono complicato il suo utilizzo da parte di persone con disabilità.

Operazioni che si concluderanno poi ad inizio dicembre, in modo tale da consentire alla struttura di ospitare gli spettacoli della stagione di prosa e gli eventi di fine anno. La seconda tranche prenderà il via poi a primavera e comprenderà il prolungamento della corsa dell’ascensore proveniente dal percorso meccanizzato della Posterna fino alla sala XVII Settembre e ai palchi di secondo ordine nonché la creazione di un servizio igienico riservato ai disabili a livello dei palchi di secondo ordine. In programma pure l’attivazione di un Centro di documentazione in grado di raccontare, e far scoprire ai visitatori, le principali iniziative legate al mondo dell’arte e della cultura avvenute in città. Il corridoio prospiciente la sala XVII Settembre accoglierà “bacheche, locandine e supporti informatici” mentre in altre aree del teatro faranno la loro comparsa “manifesti e fotografie relative agli artisti e alle scenografie”.

Nel foyer, “in corrispondenza delle lapidi dedicate a Filippo Marignoli, Beniamino Gigli, Adriano Belli e Gian Carlo Menotti”, è previsto invece l’inserimento di “quattro postazioni audio-video touch screen dedicate rispettivamente alla storia del Nuovo, alle rappresentazioni teatrali con particolare attenzione a quelle liriche, alle attività del Teatro lirico Sperimentale e del Festival dei Due Mondi”. Tante buone notizie, a fronte di una negativa: il tesoretto a disposizione dell’Ente, a causa dell’aumento generalizzato dei costi, non consentirà di procedere alla riapertura del bar accanto alla sala XVII Settembre. Un intervento finito quindi in stand-by e che verrà concretizzato soltanto a patto che il Municipio individui nuove apposite risorse.

