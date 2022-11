Perugia, gestione di San Francesco al Prato: nel project financing il Comune mette 70 mila euro l'anno

Alessandro Antonini 10 novembre 2022 a

San Francesco al Prato, arriva la svolta: dopo mesi di attesa il Comune ha pubblicato il bando per la gestione. Si seleziona un soggetto privato da includere in un project financing. Palazzo dei Priori mette sul piatto 70 mila euro (più Iva) l’anno per tre anni, per sostenere le spese. E che spese. La struttura completamente restaurata conta un piano finanziario annuale da mezzo milione. Nel partenariato pubblico privato il Comune vede “un’economia di spesa rispetto ai costi che graverebbero sul bilancio pubblico se si optasse per una gestione diretta dell’attività di valorizzazione del bene o per l’affidamento di un appalto di servizio con oneri esclusivamente a carico dell’amministrazione”, è scritto nella delibera. E se i 70 mila euro l’anno sono per i primi tre anni, nell’atto (determina dirigenziale ) approvato il 7 novembre c’è scritto che “si dovrà tenere conto, in fase di predisposizione dei relativi bilanci di competenza, della necessità di prevedere al capitolo di spesa l’importo di 85.400 per ciascuna annualità a partire dall’anno 2025 fino alla scadenza contrattuale prevista nell’anno 2031”.

Durata del projetc: 9 anni rinnovabili di tre. Obiettivo “la rifunzionalizzazione del complesso monumentale di San Francesco al Prato - Auditorium con finalità di pubblica fruizione, valorizzazione e conservazione del bene, inclusa la realizzazione degli allestimenti e delle dotazioni tecnologiche necessari e funzionali alla gestione stessa”.

Potranno essere effettuati convegni, concerti ed altre attività culturali. All’interno ci sarà anche un percorso museale. I ricavi del partner privato “che assumerà il rischio operativo della gestione del bene e delle connesse attività”, sottolinea il Comune, “deriveranno dalla vendita dei servizi resi sul mercato - proventi derivanti dalla gestione delle attività e dei servizi culturali e da attività complementari e accessorie - nonché da contributi e sponsorizzazioni ottenuti da soggetti terzi”. Le domande vanno presentate entro il 22 dicembre.

