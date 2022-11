Terremoto, scossa avvertita anche a Terni. Disagi per i treni in ritardo

09 novembre 2022 a

È stata avvertita anche nel Ternano la scossa di terremoto delle 7.07 di mercoledì 9 novembre con epicentro nella zona della costa marchigiana nella provincia di Pesaro-Urbino Numerose le telefonate che sono arrivate al 115, ma non si registrano danni.

I cittadini, in particolare, hanno chiesto informazioni ai vigili del fuoco di Terni in attesa di conoscere l’epicentro del terremoto. Il sisma è stato avvertito soprattutto ai piani alti delle abitazioni. Disagi per i pendolari con i treni provenienti dalle Marche che, in alcuni cassi, ha fatto registrare notevoli ritardi fino a quasi due ore. In mattinata, comunque, la situazione è tornata alla normalità. Nessun problema al momento per i ternani che si trovano nelle Marche per ragioni di studio o di lavoro.

Melasecche: "Non ci sono danni o segnalazioni di problemi in Umbria"

Servizio in aggiornamento.

