Terremoto, Melasecche: "Nessun danno in Umbria"

09 novembre 2022 a

a

a

Nessun danno in Umbria per il forte terremoto che si è verificato questa mattina, mercoledì 9 novembre, nelle Marche. Lo ha confermato l'assessore regionale alla Protezione civile, contattato dall'Agenzia Ansa: "Nessun danno è stato segnalato in Umbria". Ha dunque confermato gli esiti dei primi controlli che sono stati svolti dai vigili del fuoco e dal personale regionale e che se necessario continueranno nelle prossime ore. Melaseccche ovviamente si è messo subito in contatto con Stefano Nodessi, dirigente della Protezione Civile: "Mi ha confermato - ha dichiarato l'assessore all'Ansa - che dalle verifiche compiute dal nostro personale e dai vigili del fuoco non risultano danni o segnalazioni di particolari problemi".

Crolli di calcinacci, scuole chiuse e treni fermi. Nelle Marche venti scosse in un'ora, la più forte alle 7.07 di magnitudo 5.7 | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.